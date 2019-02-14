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Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Bursa Uludağ’da 11 gündür devam eden kış festivali gündüz After Ski’de ünlü Dj Doğuş Çabakçor’la, gecesinde ise Merve Özbey’le final yaptı.

14 Şubat 2019 Perşembe 09:16
Uludağ’da festival finalini Merve Özbey yaptı

Bursa Uludağ’da 11 gündür devam eden kış festivali gündüz After Ski’de ünlü Dj Doğuş Çabakçor’la, gecesinde ise Merve Özbey’le final yaptı.


Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Whitefest, on birinci ve son gününde Merve Özbey’in muhteşem performansına ev sahipliği yaptı. Programına sevilen parçalarından’’Vurur Yüze İfadesi’’ ile başlayan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenleri güçlü sesiyle büyüledi. Söylediği şarkılarla tempolu bir sahneye imza atan Özbey, konserin sonuna doğru ise slow parçaları ile duygusal rüzgarlar estirdi. Işıltılı sahne kıyafeti ile de göz kamaştıran başarılı şarkıcı, programını "Vicdanın Affetsin’’ şarkısı ile noktaladı.


3 Şubat’taBerkay konseriyle kapılarını ziyaretçilerine açan festival, 11 gün boyunca yaklaşık on iki bine aşkın ziyaretçiyi ağırladı.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 09:16
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