Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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