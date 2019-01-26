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Uludağ'a giden tatilciler teleferikte kuyruk oluşturdu

26 Ocak 2019 Cumartesi 13:26
Uludağ'a giden tatilciler teleferikte kuyruk oluşturdu

BURSA (AA) - Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da yarıyıl tatili ve hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa kent merkezinden Uludağ'a yarım asrı aşkın süredir alternatif ulaşım sağlayan teleferik istasyonu önünde metrelerce kuyruk oluştu.

Merkez Yıldırım ilçesindeki Teferrüç Mahallesi'nde bulunan teleferik merkez istasyonuna gelen tatilciler, sömestir ve hafta sonu nedeniyle oluşan yoğunlukta saatlerce kuyrukta bekledi.

Yerli ve yabancı binlerce tatilci, teleferiğe binmek için beklerken kuyruk mahallenin ara sokaklarına kadar uzadı.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 13:26
  1. Bursa
  2. teleferik
  3. Uludağ

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