Uludağ yolunda otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var Bursa’da Uludağ yolunda otobüs kazası meydana gelirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Bursa’da Uludağ yolunda otobüs kazası meydana gelirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Yeni açılan Uludağ yolunun Doburca mevkiinde otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bahse konu yol daha önce de otobüs kazaları sebebiyle trafiğe kapatılmıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği bildirildi.

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