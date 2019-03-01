Uludağ yolunda otobüs devrildi, çok sayıda yaralı var
Bursa’da Uludağ yolunda otobüs kazası meydana gelirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.01 Mart 2019 Cuma 17:38
Bursa’da Uludağ yolunda otobüs kazası meydana gelirken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Yeni açılan Uludağ yolunun Doburca mevkiinde otobüs devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bahse konu yol daha önce de otobüs kazaları sebebiyle trafiğe kapatılmıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildiği bildirildi.
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