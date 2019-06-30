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Uludağ Üniversitesi’nin ödüle doymayan üretken hocası

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Ana sanat Dalı Öğretim Üyesi Dr.

30 Haziran 2019 Pazar 13:53
Uludağ Üniversitesi’nin ödüle doymayan üretken hocası

Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Ana sanat Dalı Öğretim Üyesi Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler, imza attığı çok sayıda kitap, akademik makale, eleştiri yazısı, tiyatro oyunun yanı sıra kazandığı onlarca ödülle son dönemin en üretken ve gelecek vaadeden eden yazarlarından biri olarak kabul ediliyor.


Anadolu Tiyatro Ödülleri’nden ’Yılın Yazar’ı ödülü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ’Teşvik’ ödülü, Bursa Uludağ Üniversitesi’nden ’Alanında En Çok Yayın Yapan Akademisyen’, ’Kültür Sanat Alanında İlham Kaynağı’, ’En Başarılı Akademisyen’, ’Bursa’ya Değer Katanlar’ ödülleri, çok sayıda birincilik, sahnelenen 10’a yakın tiyatro oyunu, 5 kitap, belgesel yazarlığı, yönetmenlik, beden dili, iletişim ve hitabet sanatı eğitmenliğiye başarıya doymuyor. Ödüllerinin yanı sıra geçen sezon Adana Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenmeye başlayan ’Pembe Panduflu Aşk’ adlı komedi oyunuyla da tanınan akademisyen yazarın, bunun dışında sahnelenmiş birçok oyunu da bulunuyor. Sahnelenmiş oyunlarından başka sahnelediği oyunları da olan Yeşiloğlu Güler, aynı zamanda hem yönetmenlik, hem dramaturgluk, hem de tiyatro eleştirmenliği de yapıyor. TRT’de belgesel yazarlığı da yapmış olan Uludağ Üniversitesi’nin üretken akademisyeni, beden dili, iletişim ve hitabet sanatı üzerine de çalışmaları gerçekleştiriyor.


Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Ana sanat Dalı Öğretim Üyesi Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler,tiyatro ve edebiyat dünyasının son dönemde adından en çok bahsedilen kişilerin başında geliyor. Yeşiloğlu Güler, tiyatro oyunlarıyla kitaplarıyla ve yetiştirdiği öğrencileriyle oldukça üretkenliği ile biliniyor. Bu sene başında Gülriz Sururi, Suna Keskin ve Ayşen Guruda gibi tanınmış tiyatro ustalarıyla aynı ödülü paylaşan Birgül Yeşiloğlu Güler, geçmişte Türk Tiyatrosunu var eden ve gelecekte var edecek olan kadın sanatçılar ve yazarlarının bir parçası olmanın kendisi için en büyük ödül olduğunu söyledi.


Genç yazarlara ve özellikle öğrencilerine iyi bir rol modeli olan Dr. Öğretim Üyesi Birgül Yeşiloğlu Güler, akademisyen kimliği, yazarlık, yönetmenlik eleştirmenliğin yanı sıra Bursa’nın da pek çok sanatsal etkinliklerinde jüri ve gözlemci olarak çalışarak, şehrin kültürel hayatına katkı veriyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:53
  1. sanat
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