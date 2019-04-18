Uludağ Üniversitesi’ne yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 9 üniversitenin rektörü değişti. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan 17.04.2019 tarihli 2019/84 sayılı atama kararlarına göre, 9 Üniversitenin rektörü değişti. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, atanmasına karar verildi.

Ulcay’dan veda mesajı

Görevi devredecek olan Bursa Uludağ Üniversitesi eski rektörü Prof.Dr. Yusuf Ulcay ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Prof.Dr.Ulcay yaptığı açıklamada "2015 yılından itibaren 4 yıl süreyle onur ve gururla yürüttüğüm Rektörlük görevim sona ermiştir. Uzun yıllardır öğretim üyesi olarak hizmet verdiğim üniversiteme bundan sonra da aynı istek ve azimle yine öğretim üyesi olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Görev sürem içerisinde her zaman desteklerini gördüğüm bütün çalışma arkadaşlarıma, mensubu olmakla iftihar ettiğim, her yönden daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığım Bursa Uludağ Üniversitesi ailesine ve bütün Bursalı hemşehrilerime şükranlarımı sunuyor, görevi devralan yeni rektör hocamıza da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.