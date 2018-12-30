Uludağ Üniversitesinde her 12 öğrenciden biri yabancı

Türkiye'de, 75 bini aşkın öğrencisiyle en kalabalık üniversiteler arasında bulunan Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) 6 bin 343 yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Türkiye'deki üniversiteler arasında uluslararası öğrenci sayısı bakımından ilk beşte yer alan BUÜ, 133 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Her 12 öğrenciden birinin yabancı olduğu BUÜ'ye, Güney Kore ve Peru gibi uzak coğrafyalardan öğrenciler de ilgi gösteriyor.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2023 hedefleri kapsamında, ülke genelinde uluslararası öğrenci sayısının 200 bin olmasının hedeflendiğini söyledi.

Göreve geldiği 2015 yılında üniversitede bin 300 uluslararası öğrenci olduğunu aktaran Ulcay, "Şu anda 6 bin 343 uluslararası öğrencimiz var. Bunlar, 133 ülkeden misafir olarak ülkemizde ve üniversitemizde bulunuyor. Öğrencilerden bine yakını lisansüstü talebe, diğerleri de ön lisans ve lisans öğrencilerinden oluşmakta." bilgisini verdi.

- "Başvuran uluslararası öğrenci sayısı 13 bin 500"

BUÜ'nün Türkiye'deki 16 araştırma üniversitesinin dışında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanımlanan 20 "uluslararasılaşma üniversitesi"nden biri olduğunu aktaran Ulcay, şunları kaydetti:

"Uluslararası öğrenci sayısı açısından ilk beşte yer alıyoruz. Amacımız, Türkiye'nin 200 bin uluslararası öğrenci hedefine ulaşması adına üniversitemizde 6 bin olan öğrenci sayısını 10 binler seviyesine getirmek. Bunun için göreve geldiğimizde uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye gelip Türkçe öğrenmesini beklemedik. Onların ülkelerine gidip üniversitemizi tanıttık. Üniversiteye giriş sınavını İstanbul, Ankara ve on farklı ülkede gerçekleştirdik. Sadece Türkçe değil, gittiğimiz ülkelerin diliyle imtihan yapmaya başladık. Bu da üniversiteye başvuran öğrenci sayısını artırdı. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için üniversitemize başvuran uluslararası öğrenci sayısı, 13 bin 500. Biz bu yıl 2 bin civarı talebe aldık."

- Uluslararası öğrenciler için bin kişilik yurt

Ulcay, uluslararası öğrencilere öğrenciyken çalışma izni verildiğini hatırlatarak, "Daha önce mezun olan öğrencilerin 30 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerekiyordu. Şimdi bu süre, 6 aya çıktı ve 6 ayda iş buldukları takdirde Türkiye'de çalışma hakkı da verildi. Bu da uluslararası öğrencilerin ülkemize rağbetini bir miktar daha artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Üniversite bünyesinde kurulan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ULUTÖMER) de uluslararası öğrenci sayısını artırdığını anlatan Ulcay, şöyle devam etti:

"Öğrencilerin başka bir yerde Türkçe öğrenip bizim üniversitemizi seçmesini beklemeden yurt dışında yaptığımız tanıtım ve sınavlar sonucu öğrencileri direkt üniversiteye alıp Türkçe bilmeyenlerin dil eğitimi için sınavlarını, yeterliliklerini ULUTÖMER'de gerçekleştiriyoruz. Uluslararası öğrencilerin ilk sıkıntıları barınmadır. Bunun için izin aldık ve kampüs içinde bin kişilik sadece uluslararası öğrenciler için yurt planladık. Şimdi ihale aşamasındayız. Önümüzdeki yıl inşaatı sürer. Bir sene sonra kız ve erkek öğrenciler için bu yurdu hizmete sunacağız."

- "Hiç yabancılık hissetmedim"

Kenya'dan gelen Barke Hussein Chote da biyosistem mühendisliği bölümünde 4. sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Türkiye, güzel bir yer. İnsanlarla da iyi anlaşabiliyoruz. Artık Türkçe de konuşabiliyorum. Benim için Türkiye, ikinci evim, ikinci ülkem. Müslüman olduğum için buradaki kültürle daha yakın olacağımı düşündüm. Benden önce burada okuyan arkadaşlarım vardı. Onlardan da tavsiye alarak, buraya okumaya geldim. Üniversite çok iyi. Arkadaş da edindim." dedi.

Pakistanlı Muhammad Ayaz da fizik bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Türkiye'ye 2014'te geldim. Hazırlık okudum. Benim arkadaşlarım vardı burada okuyan. Onlar tavsiye etti. Ben de başvurdum. Çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Üniversitede çok farklı insanlarla ve kültürlerle yaşadıklarını aktaran Ayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada olmak, farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Mezun olduktan sonra yüksek lisansa başvurmayı düşünüyorum. Kazanabilirsem Türkiye'de kalmayı düşünüyorum. Önceleri yemekler biraz farklı geliyordu. Bizim baharatlı yemeklerimize göre tuzsuz olduğu için yiyemiyordum ama alıştım. Hiç yabancılık hissetmedim çünkü burada Pakistanlı öğrenciler de başka ülkelerden öğrenciler de var."

- "Burayı çok sevdim"

Afganistanlı Khalida Ahmadi de 5 yıldır Bursa'da olduğunu, mimarlık bölümünde öğrenim gördüğünü ifade ederek, "Burayı çok sevdim. Her açıdan güzel. Eğitimi de çok iyi. Mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora eğitimi alıp akademisyen olmak istiyorum." diye konuştu.

Türkmenistan'dan gelen Zafer Saburov da ailesinin isteği üzerine Türkiye'de öğrenim görmeye geldiğini, üniversitede memleketinden birçok öğrenci olduğunu, bu yüzden alışmakta zorlanmadığını anlattı.