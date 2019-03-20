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Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı 2019

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi alımını yapılacağını duyurdu. Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi istihdam edeceğini duyurduğu ilanda 17 öğretim görevlisi alım başvurularının 20 Mart 3 Nisan tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Uludağ Üniversitesi, çocuk bakımı ve gençlik hizmerleri, müzik, otel-lokanta ve ikram hizmetleri, mimarlık ve şehir planlama, veterinerlik, gıda işleme, bitkisel ve hayvansal üretim, muhasebe ve vergi bölümlerine ilişkin öğretim görevlisi alım şartlarına ilişkin ilan detayları.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:58
Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi ilanı 2019

Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi alımını yapılacağını duyurdu. Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi istihdam edeceğini duyurduğu ilanda 17 öğretim görevlisi alım başvurularının 20 Mart 3 Nisan tarihleri arasında yapılacağı açıklandı. Uludağ Üniversitesi, çocuk bakımı ve gençlik hizmerleri, müzik, otel-lokanta ve ikram hizmetleri, mimarlık ve şehir planlama, veterinerlik, gıda işleme, bitkisel ve hayvansal üretim, muhasebe ve vergi bölümlerine ilişkin öğretim görevlisi alım şartlarına ilişkin ilan detayları.

Uludağ Üniversitesi öğretim görevlisi istihdam edeceğini duyurduğu ilanda yer alan başvuru detayları şu şekilde; Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.

- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

SINAV TAKVİMİ

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 20.03.2019 ÇARŞAMBA

SON BAŞVURU TARİHİ : 03.04.2019 ÇARŞAMBA

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 09.04.2019 SALI

GİRİŞ SINAV TARİHİ : 12.04.2019 CUMA

SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 16.04.2019 SALI

Uludağ Üniversitesi alım ilanı için tıklayınız 

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:58
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