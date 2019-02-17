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Uludağ, kolej öğrencilerinin yaptığı köpek kulübeleriyle doldu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ, kolej öğrencilerinin başı boş köpekler için yaptığı kulübelerle doldu.

17 Şubat 2019 Pazar 09:55
Uludağ, kolej öğrencilerinin yaptığı köpek kulübeleriyle doldu

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ, kolej öğrencilerinin başı boş köpekler için yaptığı kulübelerle doldu. Kendi elleriyle yapıp boyadıkları tahta kulübeleri eksi 8 derece soğuğa aldırış etmeden karda metrelerce taşıyıp yerlerine ulaştıran çocuklar, sokak hayvanlarını yuva sahibi yapmanın mutluluğu ile ısındı.


Bursa’da Uludağ Koleji öğrencileri, Dostum Doğa Projesi kapsamında Uludağ’daki sokak hayvanları için kulübe yaptı. 10 gün boyunca tahtasından boyasına kadar kulübeleri kendi elleriyle hazırlayan öğrenciler, kulübelerin yapım aşamasını da anbean görüntüledi. Kulübeler tamamlandığında ise öğrenciler büyük bir mutluluk yaşandı. O anlar drone ile de görüntülendi.



Karda saatlerce yürüyüp kulübeleri taşıdılar


Sabah erken saatte hazırladıkları kulübeleri kamyona yükleyen 44 öğrenci öğretmenleri ile birlikte Uludağ’ın yolunu tuttu. İçerisinde öğrencilerin bulunduğu otobüsü Milli Parklar girişinde Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri karşıladı. Ardından öğrencilerin yapıp boyadığı kulübelerin Sarıalan, Kirazlıyayla ve Milli Parklar bölgelerine bırakılmasına karar verildi. Kirazlıyayla’ya gelen öğrenciler kulübeleri kamyonetten indirip kar üzerinde saatlerce taşıyarak belirlenen bölgelere bıraktılar. O anlar havadan da görüntülendi. Eksi 8 derece soğuğa aldırış etmeden kulübeleri taşıyan minik öğrencilerin yaşadığı mutluluk soğuk havayı unutturdu. Öğrencilerin kulübeleri yerleştirmesinin ardından bölgeye gelen köpekler kulübelere girip kendileri için getirilen mamaları yedi. Öğrenciler daha sonra yabancı öğretmenler ile birlikte çöp toplayıp çevreyi temizledi.


Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, "İnsanların en büyük şansızlığı doğanın bir parçası olduklarını unuttukları gün başlıyor. Çünkü dünya sadece insanların yaşadığı bir mekan değil. Milyonlaca canlı ile birlikte bu dünyayı paylaşıyoruz. Dostum Doğa projesiyle birlikte bizde bu hayatın bir parçası olduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Uludağ Koleji olarak bugün Uludağ’da sokak hayvanlarına birer tane kulübe yaptık ve getirdik. Öğrencilerimiz elleriyle yapıp koydukları kulübelerde, elleriyle köpekleri beslediler. Biz biliyoruz ki sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak doğayla barışık doğayla iç içe hayatla iç içe yaşamak en büyük tutkumuz" diye konuştu.


Okulun yabancı öğretmenleri ise kolej olarak doğa ve sokak hayvanları için böyle bir proje hazırladıklarını, köpekleri yuva sahibi yaptıkları için çok mutlu olduklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 09:55
  1. doğa
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