0553 313 94 23

Uludağ Ekonomi Zirvesi

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister: - "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım"

23 Mart 2019 Cumartesi 22:40
Uludağ Ekonomi Zirvesi

BURSA (AA) - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, moderatörlüğünü Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı'nın üstlendiği "Çin'i Doğru Anlamak" oturumunda konuşan Pelister, Çin'in Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Çin'in Türkiye için önemli olduğunu belirten Pelister, "Çin bizim için çok önemli. Biz Çin ile 3 milyar dolarlık ihracat, 21 milyar dolarlık da ithalat yapıyoruz. Dolayısıyla biz dezavantajlı durumdayız. Avantajlı duruma gelmek için çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. 3 milyar dolarlık ihracatın 1,6 milyar dolarlık kısmı mermer, granit, krom, bakır, çinko gibi maden sektörü ürünleri. Geriye kalan 1,4 milyar dolarlık ihracat ise elektrik, elektronik ve kimyevi ürünlerdir. Dolayısıyla cari açığı düşürmenin tek yolu var: Kendimizi orada tanıtmak. Çin'in radarına girmeli ve onlarla teşviki mesaimizi artırmalıyız." diye konuştu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da Türkiye'nin ticaret için Çin, Hindistan, Rusya ve Meksika'ya öncelik verdiğini aktardı.

Çin'in Türkiye için bir tehdit olmadığını ifade eden Olpak, "Bu ülkeler bizim önceliklerimiz arasında. Çin'e baktığımızda geçen yıl yaklaşık 2,9 milyar dolar ihracat yaparken, 21,7 milyar dolar ithalatımız var. Bölgenin toplam cari açığını neredeyse tek başına Çin'den verdiğimiz gibi bir gerçekle karşı karşıyayız. Peki tehdit mi, fırsat mı? İş hayatında biz tehdit ile fırsatı birbirinin kardeşi olarak görüyoruz ve hep öyle değerlendirdik. Eğer korkuyla bakacak olursak bu bizim açımızdan tehdittir. Ama fırsat olarak değerlendirebileceksek fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜSİAD Çin Network Başkanı Korhan Kurdoğlu ise Çin'de yapay zekaya çok sayıda ülkeden büyük yatırımlar yapıldığına işaret ederek, bu nedenle Çin'in önemini anlamak gerektiğini vurguladı.

Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Huang Songfeng, Çin ile Türkiye'nin ticari ilişkilerini daha da geliştirmesi gerektiğini dile getirerek, "Çin ekonomisinin yavaşladığı yönünde iddialar var. Ben buradan Çin ekonomisin yavaşlamadığını, büyüyerek devam ettiğini açıkça ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

Oturumda, Winnermax Capital Yatırım Ofisi Başkanı Robert Guo, Asiability Kurucu Ortağı Andrew Cainey, Hollyhigh Capital CEO'su James Chen, CFIE Başkan Yardımcısı Sun Shengming da birer konuşma yaptı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:40
  1. Çin
  2. ekonomi
  3. konuşma
  4. oturum
  5. Uludağ Ekonomi Zirvesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pınarbaşı ’Biz cevabımızı 31 Mart’ta vereceğiz’
    1. Pınarbaşı ’Biz cevabımızı 31 Mart’ta..
    2. "Müziğin İzinde 4 Kardeş Şehir" konseri
    3. Elazığ’da düğün dönüşü kaza: 9 yaralı
    4. MSB'den DAEŞ paylaşımı: Göğüs göğüse...
    5. Numan Kurtulmuş: “Cumhur İttifakı..
    6. Bakanlıktan 'DAEŞ ile mücadele'..
    7. Irak Başbakanı ilk yurtdışı ziyareti..
    8. Norveç’te turist gemisi bin 300..
    9. İzmirliler dikkat! Tüm seferler iptal
    10. Mehmet Kocadon, büyük halk buluşmaları..
    11. Emekli polis tartıştığı kişi..
    12. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    13. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    14. Ümit Milliler, Arnavutluk’u 2-1 yendi
    15. Futbol: 2021 Avrupa Ümitler Futbol..
    16. Sudan'da patlama! Çok sayıda çocuk...
    17. Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi idari..
    18. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    19. İzmir’de deniz ulaşımına olumsuz hava..
    20. Fuego yanardağı için alarm seviyesi..
    21. Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi
    22. "Şasa'nın devrimi, sinemaya medeniyet..
    23. "Tank Palet Fabrikasında altın hisse,..
    24. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    25. İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü
    26. Sudan'daki patlamada 8 çocuk hayatını..
    27. İlçeyi karıştıran olayda sır perdesi..
    28. Cimbom'de deprem! Yönetim ibra edilmedi
    29. Başkan Göksu, Cemevi Mimari projesinin..
    30. HDP'den çirkin provokasyon!
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok