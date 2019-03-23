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Uludağ Ekonomi Zirvesi

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır:- "Ekonomimiz dönem dönem büyümede yavaşlasa da Avrupa'nın, bölgenin en hızlı büyüyen ekonomisi. 15 yıllık periyotta 5,7 ortalama büyüme hızımız var"- "THY, İstanbul'dan 122 ülkeye doğrudan sefer yapıyor. Dört saat uçtuğunuzda Türkiye'de 1,6 milyar nüfusa 28 trilyon dolar ekonomiye erişiyorsunuz"- "Türkiye olarak 3 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji ihracatı yakaladık. Bu elde ettiğimiz büyük bir kazanımdır"

23 Mart 2019 Cumartesi 20:26
Uludağ Ekonomi Zirvesi

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, "Ekonomimiz dönem dönem büyümede yavaşlasa da Avrupa'nın, bölgenin en hızlı büyüyen ekonomisi. 15 yıllık periyotta 5,7 ortalama büyüme hızımız var." dedi.

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde, "2023 Yolunda Milli Teknoloji Hamlesi" konulu kapanış konuşmasını yapan Kacır, Türkiye'de teknoloji alanında büyük yatırımlar yapıldığını söyledi.

Milli teknoloji hamlesiyle Türkiye'de hızlı bir dönüşüm gerçekleştiğini belirten Kacır, "Bugünün dünyasında hepimiz sektörlerin yüksek teknolojiyle, inovasyonla, yıkıcı teknolojiyle hızlı dönüşümünü konuşuyoruz. Bizler de ülkemizi milli teknoloji hamlesi ismiyle çerçevelendirdiğimiz politikalarla, programlarla, projelerle bu hızlı dönüşüme adapte etmeye, bu hızlı dönüşüm sürecinde dünyada öncü ülkeler arasına ülkemizi dahil etmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Kacır, tüm bu dönüşümleri genç girişimcilere ve yirmili, otuzlu yaşlarda kurdukları şirketlerle dünyayı değiştiren insanlara borçlu olduklarını dile getirdi.

- "15 yıllık periyotta 5,7 ortalama büyüme hızımız var"

Türkiye'nin, Avrupa'nın ve bölgenin en hızlı büyüyen ekonomisine sahip olduğunu bildiren Kacır, şöyle devam etti:

"Genç nüfusundan dolayı ülkemiz çok şanslı. Nüfusumuzun orta yaşı 30,9. Avrupa ile kıyasladığımızda 15, 17 yaş daha genç olduğumuz ülkeler var. Dolayısıyla bu bizim en büyük gücümüz olmaya devam edecek. Ekonomimiz dönem dönem büyümede yavaşlasa da Avrupa'nın, bölgenin en hızlı büyüyen ekonomisi. Uzun periyoda baktığımızda 15 yıllık periyotta 5,7 ortalama büyüme hızımız var. Bunu Avrupa ile kıyasladığımızda çok, çok yüksek bir hız. Bu hız bir takım ataklar neticesinde hafif şekilde yavaşladı ama tekrar önümüzdeki yıllardan itibaren çok hızlı bir şekilde yakalamayı umuyoruz."

- "Türkiye 28 trilyon dolarlık ekonomiye erişebiliyor"

Kacır, Türk Hava Yolları (THY) sayesinde Türkiye'nin 28 trilyon dolarlık ekonomiye erişebildiğini aktardı.

THY'nin İstanbul'dan 122 ülkeye doğrudan sefer yaptığını hatırlatan Kacır, "Dünyanın en şanslı ülkelerinden biriyiz. THY, İstanbul'dan 122 ülkeye doğrudan sefer yapıyor. Dört saat uçtuğunuzda Türkiye'de 1,6 milyar nüfusa, 28 trilyon dolar ekonomiye erişiyorsunuz. Dünyanın en cömert ülkesiyiz. Türkiye, her yıl milyarlarca dolar ihtiyaç sahibi ülkelere yardımlar yapıyor ve ev sahipliği yaptığımız misafirlerimize destek oluyoruz. Bu bizim elde ettiğimiz en büyük gücümüz. Bunun etkisini, iş insanlarımızın girişimiyle 5-10 yıl içerisinde görmeye devam edeceğiz." şeklimde konuştu.

- "Güçlü bir ekosistemi geliştirdik"

Kacır, Türkiye'nin satın alma gücü paritesi açısından 15 yıl önce 18. iken, bugün dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduğunu, tüm göstergelerin ise 2021'de 12. sırada olacağını gösterdiğini dile getirdi.

Türkiye'nin elindeki fırsatları değerlendirerek güçlü bir ekosistem geliştirdiklerini vurgulayan Kacır, "Türkiye'de 1400'ün üzerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi var. Bugün Türkiye'de 83 teknoparkta 5 binin üzerinde teknoloji şirketi var. Ülkemizde 200'ün üzerinde üniversite var. 50'nin üzerinde startup hızlandırma programımız var. 30 binin üzerinde teknopark projemiz var. Türkiye olarak 3 milyar doların üzerinde yüksek teknoloji ihracatı yakaladık. Bu elde ettiğimiz büyük bir kazanımdır." ifadelerini kullandı.

Kacır, konuşmasının ardından sunum gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 20:26
  1. Bursa
  2. ekonomi
  3. konuşma
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır
  5. Uludağ Ekonomi Zirvesi

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