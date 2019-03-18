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Uluçayır mahallesinde yemek yarışması heyecanı

Odunpazarı Kent Konseyi, Emekçi Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ‘Mahallelerimizde Lezzetler Yarışıyor’ adlı yemek yarışması düzenledi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:22
Uluçayır mahallesinde yemek yarışması heyecanı

Odunpazarı Kent Konseyi, Emekçi Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen ‘Mahallelerimizde Lezzetler Yarışıyor’ adlı yemek yarışması düzenledi.


Odunpazarı Kent Konseyi Kadın Meclisleri ve Uluçayır Mahalle Meclisi iş birliği ile düzenlenen yarışmaya Aşçılar Derneği de destek verdi. 20 mahallenin katıldığı yemek yarışmasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru ve çok sayıda Eskişehirli katıldı.


Festival havasında geçen yemek yarışmasının açılış konuşmasını Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru yaptı. Odunpazarı Bölgesinin yöresel yemeklerini ön plana çıkarmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten Kumru, kırsal mahallelerde mahallemeclislerinin etkinliğini artırmayı amaçladıklarını söyledi.


Yemek yarışmasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, etkinliğin 8 Mart Dünya Emekçi Kadılar Günü nedeniyle düzenlendiğine dikkat çekerek, kadınların Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutladı. Başkan Kurt konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Odunpazarı Belediyesi’nin sivil toplum örgütleri ile birlikte oluşturduğu çalışma ortamının bir güzelliğini yaşıyoruz. Uluçayır Mahalle Meclisimiz bir yemek yarışması düzenliyor. Bu yarışma hem kültürümüze bir katkı hem geleneklerimizi yaşatma adına bir çaba ve dostların da bir araya gelip kaynaşması için de bahane. Bunu yaratanlara teşekkür ediyorum. Bütün mahalle meclisi üyelerini ve çalışanlarını kutluyorum.”


Halk oyunu gösterilerinin, müzik dinletilerinin yapıldığı yemek yarışmasında Avdan’dan yarışmaya katılan Fati Telli oldu. Yarışmaya Yenisofça’dan katılan Seher Akdeniz ikinci, Kayapınar’dan katılan Gülnaz Öncü üçüncü, Uluçayır’dan katılına Ülkü Koç ise dördüncü oldu.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:22
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