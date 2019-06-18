Ulubey Kanyonu "ters ev" ile ziyaretçi çekecek

UŞAK (AA) - SONER KILINÇ - Dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu'na kurulacak "ters ev" ile bölgeye yılda 300 bin turistin gelmesi hedefleniyor.

Karahallı ve Sivaslı ilçelerini de kapsayan 77 kilometre uzunluğundaki Ulubey Kanyonu, doğaseverler için önemli turistlik alanların başında geliyor.

ABD'deki Grand Kanyon'dan sonra dünyanın en uzun ikinci kanyonu olmasına rağmen yeterli turist çekemeyen bölgeye, 2015 yılında Uşak Valiliği, Uşak İl Özel İdaresi ve Ulubey Kaymakamlığı tarafından yatırım yapıldı. Oluşturulan "cam teras" ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken bölgede şimdi de "ters ev" ile ziyaretçi sayısının katlanması bekleniyor.

Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulubey Kanyonu'nun tanıtımı için çalıştıklarını, bölgeye gelenlerin sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

- 5 yılda 500 bin kişi geldi

Kanyon bölgesine gelen ziyaretçilerin, özellikle Cam Teras'ta vakit geçirdiğini ve fotoğraf çektirdiğini, burada kanyonun derinliklerini kuş bakışı izleme keyfi yaşadığını belirten Özaydın, son 5 yılda Park Kanyon ve Cam Teras'a 500 binin üzerinde kişinin geldiğini ifade etti.

Turistlerin bölgede ne kadar vakit geçirdiği, en çok hangi faaliyetlerde bulundukları gibi konularda rapor tuttuklarını aktaran Özaydın, "Kanyonların derinliği 170 metreye kadar ulaşıyor. Böylesi heybetli bir görsellik karşısında ziyaretçiler bol bol fotoğraf çektiriyor. Biz de ülkemizde yapılan ters evleri inceledik. Örneğin Antalya'da inşa edilen ters evin 3-4 ay gibi bir sürede 200 bin ziyaretçi çektiğini belirledik. Avrupa'da ve ülkemizde ters evler ziyaretçilerden çok ilgi görüyor." diye konuştu.

- 100 metrekarelik ev

Bölgede inşa edilecek ters evle ilgili bilgi veren Kaymakam Onur Özaydın, bölgede keşiflerin yapıldığını, 100 metrekare alanda inşa edilecek evin 2 ay içerisinde ziyarete açılacağını kaydetti.

Projenin bölgeye ziyaretçi ilgisini artıracağını ifade eden Özaydın, "Projeyi yapacak firma, bizim taleplerimiz doğrultusunda ilginç fikirlerle evi inşa edecek. Kurban Bayramı'na kadar ev bitecek. Ters ev projesi ile yıllık 100 bin olan ziyaretçi sayısını üçe katlamayı hedefliyoruz. Ziyaretçiler içeride bol bol fotoğraf çektirecek. Ziyaretçiler buraya geldiğinde kanyon bölgesinde yürüyüş yapabilecek, cam terasta keyifli dakikalar geçirecek, ters evde bol bol fotoğraf çektirip vakit geçirebilecek." ifadelerini kullandı.

Özaydın, bölgeden elde edilen gelirin Ulubey ilçesinin köylerine harcandığını dile getirerek, bu tür projelerle hem turizme katkı sağladıklarını hem de gelir elde edip köylerin sorunlarını çözdüklerini söyledi.

Doğaseverleri bölgeye davet eden Özaydın, kanyonu tanıtmak için fotoğraf sergisi, motor yarışları organize etmeyi düşündüklerini, birkaç yıl içerisinde kanyonların, Ege Bölgesi'nin en önemli turizm alanlarından biri olacağını sözlerine ekledi.

- Ulubey Kanyonu

Büyük Menderes grabeninin çökmesiyle yaklaşık 500 yılda oluştuğu varsayılan ve zemininden Banaz Çayı ile Dokuzsele Deresi'nin geçtiği Ulubey Kanyonu, yer yer 140-170 metre yüksekliğe ulaşıyor.



Genişliği 100-500 metre arasında değişen kanyonun, rüzgar ve suyun aşındırmasıyla oluşan kayaçları, huni biçimli karstik tepeleri ve teras şekilli duvar yapısı, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



Karstik oluşumların halen sürdüğü kanyona doğa yürüyüşü yapmak için gelen ziyaretçiler, derin vadiler boyunca uzanan uçurumlarda bol bol fotoğraf çekme imkanı buluyor.