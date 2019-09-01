Ulu Hakan 143 yıl önce tahta çıkmıştı

Osmanlı tarihinin en önemli hükümdarlarından Sultan 2. Abdülhamid, 143 yıl önce bugün tahta çıktı.

Çok zor bir dönemde tahta çıkan 2. Abdülhamid, 33 yıl boyunca uyguladığı siyasetle devleti ayakta tutmayı başardı.

İktidarında zor durumda olan Osmanlı’yı savaşlardan uzak tutmaya çalışan Sultan Abdülhamid, Afrika’dan Uzak Asya’ya kadar Müslüman toplumlarla ilişki geliştirerek devletin etkinliğini gösterdi. Devrinde Batı tarzı eğitimi yaygınlaştırırken, bayındırlık, tarım ve birçok alanda yeniliklere imza attı.

İZÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi İlhan “Kanuni Esasi, Birinci ve İkinci Meşrutiyet, 1909 anayasa değişikliği ile 2. Abdülhamid bugünkü Anayasamızın temelini atmıştır. Eğitim ve kültüre önem veren Abdülhamid, ticaret ve ziraat okulları açmış, gerek İstanbul’da gerekse diğer şehirlerde ilk ve orta dereceli okullar ve birçok ilde erkek ve kız meslek liseleri açtırmıştır” dedi.

İlhan şunları söyledi: “Osmanlının borçlarını bir kalemde silecekleri vaadine karşın Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması Abdülhamid’in nezdinde sadece köklü Osmanlı Devletine ve İslam’a karşın işlenecek bir hıyanet değil aynı zamanda vatanın bütünlüğüne ve İslam’ın birliğine vurulacak en büyük darbe idi. Bu sebeple Sultan Abdülhamid bu girişime karşı çıkmıştır.”