0553 313 94 23

Ulu Hakan 143 yıl önce tahta çıkmıştı

Sultan 2. Abdülhamid, bundan 143 yıl önce tahta çıkmıştı. Uyguladığı siyasetle Osmanlı’yı 33 yıl ayakta tutan ve şehit kanıyla alınan Filistin’i Yahudilere satmayan Ulu Hakan, dualarla yad ediliyor.

01 Eylül 2019 Pazar 10:09
Ulu Hakan 143 yıl önce tahta çıkmıştı

Osmanlı tarihinin en önemli hükümdarlarından Sultan 2. Abdülhamid, 143 yıl önce bugün tahta çıktı.

Çok zor bir dönemde tahta çıkan 2. Abdülhamid, 33 yıl boyunca uyguladığı siyasetle devleti ayakta tutmayı başardı.

İktidarında zor durumda olan Osmanlı’yı savaşlardan uzak tutmaya çalışan Sultan Abdülhamid, Afrika’dan Uzak Asya’ya kadar Müslüman toplumlarla ilişki geliştirerek devletin etkinliğini gösterdi. Devrinde Batı tarzı eğitimi yaygınlaştırırken, bayındırlık, tarım ve birçok alanda yeniliklere imza attı.

İZÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi İlhanKanuni Esasi, Birinci ve İkinci Meşrutiyet, 1909 anayasa değişikliği ile 2. Abdülhamid bugünkü Anayasamızın temelini atmıştır. Eğitim ve kültüre önem veren Abdülhamid, ticaret ve ziraat okulları açmış, gerek İstanbul’da gerekse diğer şehirlerde ilk ve orta dereceli okullar ve birçok ilde erkek ve kız meslek liseleri açtırmıştır” dedi.

İlhan şunları söyledi: “Osmanlının borçlarını bir kalemde silecekleri vaadine karşın Filistin’de bir Yahudi devletinin kurulması Abdülhamid’in nezdinde sadece köklü Osmanlı Devletine ve İslam’a karşın işlenecek bir hıyanet değil aynı zamanda vatanın bütünlüğüne ve İslam’ın birliğine vurulacak en büyük darbe idi. Bu sebeple Sultan Abdülhamid bu girişime karşı çıkmıştır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:09
  1. İstanbul
  2. Osmanlı tarihi
  3. Sultan 2. Abdülhamid
  4. 2. Abdülhamid
  5. Osmanlı
  6. Sultan Abdülhamid
  7. Müslüman
  8. İZÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Mehdi İlhan
  9. Kanuni Esasi
  10. Birinci ve İkinci Meşrutiyet
  11. 1909 anayasa değişikliği
  12. Osmanlı Devleti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Londra Belediye Başkan'ından Donald Trump'a sert sözler
    1. Londra Belediye Başkan'ından Donald..
    2. Yüzde 50 hibe ile kurduğu serada..
    3. Yemen'de hapishaneye saldırı: 50 ölü..
    4. Lalelispor moral topladı
    5. Çocuklardan mentorluk aldılar
    6. Akupunktur, ozon tedavisi, nöralterapi..
    7. Anneler, bebek bezini..
    8. İran'dan ABD'ye rest: Biz istediğimiz..
    9. Bakanlıktan Yargı Reformu açıklaması!
    10. Taliban ve Afganistan ordusu arasında..
    11. Salihli Belediyespor’da transfer..
    12. Deri’n Fikirler Eksiotuz’da canlanacak
    13. HDP'li belediye, kaçak elektrik önleme..
    14. Diyarbakır'da 66 kilo 705 gram esrar..
    15. Kamuda sözleşmeli personel alımı atağı
    16. Teröristlerin kamp olarak kullandığı..
    17. Ümit Milli Futbol Takımı, İstanbul'da..
    18. Develi Belediyesi’nden ağaç hassasiyeti
    19. Gül: "Yargı Reformu Strateji..
    20. Kritik uyarıyı yaptılar! Bölgede iç..
    21. Yahyalı- Kayseri yolu 30 kilometre..
    22. Gül:"Yeni adli yıl, reformcu ve..
    23. Adalet Bakanı Gül: "Yargı Reformu..
    24. Adana'da mahallenin kadınları 80..
    25. Pakistan'dan, Hindistan'a "koşullu..
    26. Bayraklı’da Dünya Barış Günü etkinliği
    27. Kadıköy'de dev randevu! Muhtemel..
    28. Çocuklarda yaz ishaline dikkat
    29. İngiliz Bakan Trevelyan'dan sert İran..
    30. İngiltere'de Johnson depremi! Binlerce..
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Rus uzmandan çarpıcı açıklama! ABD bundan korkuyor
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Ağrı belediye başkanı Savcı Sayan Akit’e konuştu: Hutbe güzeldi, Adana’da niye geç kalındı ona cevap versinler
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    Erdoğan'dan 'F-35' resti: Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlarsa biz de...
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    “Köprüden önce son çıkışla muhalefet oldunuz...” Kemal Öztürk’e ‘ihanet’ iması!
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”
    Balyoz sanığı eski albaydan şok iddia! “FETÖ’cülerin yerini FETÖ dolduruyor”

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik ABD uyarısı
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak
    ASELSAN tarafından geliştirildi... TSK'nın gücüne güç katacak