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Ulu Çınarlar Yaşam Merkezinin temeli atıldı

Hayırsever Kumlu ailesi tarafından yapılacak olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nin temeli Mimarsinan Parkı içerisinde atıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:07
Ulu Çınarlar Yaşam Merkezinin temeli atıldı

Hayırsever Kumlu ailesi tarafından yapılacak olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nin temeli Mimarsinan Parkı içerisinde atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hayırseverlerin Kayseri’nin yüz akları olduğunu söyledi.


Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanlığı da yapan Merhum Mustafa Kumlu’nun adını taşıyacak olan Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nin temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mustafa Kumlu’nun eşi Sevim Kumlu ve çocukları, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Törende Hayırsever Kumlu ailesi adına bir konuşma yapan Mustafa Kumlu’nun oğlu Bülent Kumlu, babasının düşüncelerinde böyle bir hayır eseri olduğunu belirtti ve katılımcılardan Merhum Mustafa Kumlu için bir Fatiha istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında Kayseri’nin herkesin gurur duyacağı güzide bir şehir ve hoşgörünün merkezi olduğunu söyledi. Dayanışma içinde Kayseri’yi geleceğe taşımak üzere el ele gönül gönüle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Birliğimizin bereket olduğu anlayışındayız. Kayseri’mizi geliştiriyor, güzelleştiriyoruz. Bunu yaparken de deryanın kenarında olsak da bir damla suyu israf etmemeye özen gösteriyoruz. Kayseri’mizin en önemli değerlerinin başında hayırseverlerimiz geliyor. Hayırseverlerimiz bizim gurur kaynağımız ve yüz akımız. Merhum Mustafa Kumlu da benim Hac arkadaşım ve gönüldaşım. İnsanların hayırla ve böyle güzel eserlerle anılması çok önemli. Sevim Hanım da güzel bir eserle eşinin ismini yaşatmak istedi. Buraya ulu çınarlarımızın duasını alacak bir eser yapılacak” dedi.


İnsanlara hizmet etmeyi ibadet bilen, çatışan değil dayanışan bir anlayışla çalıştıklarını da vurgulayan Başkan Memduh Büyükkılıç, sözlerini; “Bu şehre bir çivi çakandan Allah razı olsun” ifadeleriyle bitirdi. Başkan Büyükkılıç, Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nin dört ayda tamamlanarak hizmete açılacağını da sözlerine ekledi.


Konuşmaların ardından İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven’in yaptırdığı dua ile Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı. 515 metrekare inşaat alanlı Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:07
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