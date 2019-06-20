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Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

İsrail polisi, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 6 göstericiyi gözaltına aldı

20 Haziran 2019 Perşembe 22:03
Ultra-Ortodoks Yahudilerden askerlik protestosu

KUDÜS (AA) - İsrailli gençleri askere gitmekten vazgeçirmeye çalıştıkları gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasına tepki gösteren Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Batı Kudüs'teki Merkez Otobüs Terminali yakınında toplanan bir grup Ultra-Ortodoks Yahudi, geçen günlerde kentte bulunan bir askerlik başvuru merkezinde "gençleri orduya katılmaktan vazgeçirmeye çalıştıkları" gerekçesiyle 3 kadının gözaltına alınmasını protesto etti.

Zorunlu askerlik aleyhine slogan atan göstericiler, "dindar kesim hakarete uğradı" yazılı pankartlar taşıdı.

- İsrail polisi 6 göstericiyi gözaltına aldı

Ana yol üzerinde oturma eylemi yapan göstericiler, tramvayların geçişini engellemeye ve trafiği durdurmaya çalışırken, bazı İsrailliler ise göstericilere tepki gösterdi.

Oturma eylemi yapan göstericilere müdahale eden polis, protestocuları kaldırarak yolu trafiğe açtı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 6 gösterici gözaltına alındı.

- Erken seçime neden olan askerlik yasa tasarısı

Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını ve asker sayısını artırmayı öngören yasa tasarısı geçen yıl gündeme gelmiş ancak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde yaşanan çatlaklar nedeniyle tasarı mecliste oylanamamıştı.

İsrail'de 9 Nisan'da yapılan ve hiçbir partinin tek başına iktidara gelmek için gerekli sandalye sayısına ulaşamadığı erken seçimin ardından koalisyon hükümetini kurma görevi Netanyahu'ya verilmiş, ancak eski Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın Ultra-Ortodoks Yahudilerin dini okullarında eğitim gören öğrencilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek tasarının meclisten geçmesini koalisyona katılmak için şart koşması üzerine hükümet kurulamıştı.

Bunun üzerine 29 Mayıs'ta yapılan oylamanın ardından meclis feshedilerek 17 Eylül'de yeniden erken seçime gidilmesi kararlaştırılmıştı.

İsrail'de askerlik 18 yaşından büyük erkekler ve kadınlar için zorunlu olsa da mevcut yasalara göre dini okullarda okuyan Ultra-Ortodoks Yahudiler askerlikten muaf tutuluyor.

- Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere tepki gösteriyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk sahibi oldukları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.


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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:03
  1. İsrail
  2. Ultra Ortodoks Yahudiler
  3. zorunlu askerlik yasa tasarısı

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