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Ultra HD yayın isteyen kuruluşlara lisans verilecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca "Ultra HD" 4K ve 8K yayın tekniklerini kullanarak yayın yapmak isteyen kuruluşlara, uydu ve kablo ortamlarından yayın lisansı verilebilecek- K-TV SD ve K-TV HD ile U-TV SD ve U-TV HD yayın lisanslarına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, söz konusu yayın lisanslarından herhangi birine ilişkin yayınına son vererek diğer yayın tekniği ile yayına devam etmesi halinde, herhangi bir lisans ücreti iadesi yapılmayacak

30 Temmuz 2019 Salı 13:45
Ultra HD yayın isteyen kuruluşlara lisans verilecek

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulunca (RTÜK) Türkiye'de "Ultra HD" 4K ve 8K yayın tekniklerini kullanarak yayın yapmak isteyen kuruluşlara, uydu ve kablo ortamlarından yayın lisansı verilebilecek.

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliğiyle Türkiye'de "Ultra HD" 4K ve 8K yayın tekniklerini kullanarak yayın yapmak isteyen kuruluşlara, uydu ve kablo ortamlarından yayın lisansı verilebilecek.

Buna göre, kablo yayın ve uydu yayın lisansına sahip kuruluşun, yayınını farklı bir yayın tekniği ile iletmek istemesi halinde Üst Kuruldan ayrıca bir yayın lisansı alması ve farklı yayın teknikleri ile yaptığı yayınlarının eş zamanlı olması zorunlu olacak.

Üst Kurulca her bir yayın tekniğine ilişkin olarak verilen lisansların her biri için lisans ücreti alınacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren K-TV SD, K-TV HD veya U-TV SD, U-TV HD yayın lisanslarına sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan lisans sürelerinin bitimine kadar ek bir ücret talep edilmeyecek.

K-TV SD, K-TV HD ile U-TV SD veya U-TV HD yayın lisanslarından herhangi birisine sahip olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara, bugünden itibaren 6 ay içerisinde Üst Kurula gerekli bilgi ve belgelerle birlikte başvurmaları halinde, mevcut yayın lisansının kalan süresi ile sınırlı olmak kaydıyla ve herhangi bir lisans ücreti alınmaksızın K-TV SD, K-TV HD ile U-TV SD veya U-TV HD yayın lisansı verilecek.

Bu süre içerisinde gerekli bilgi ve belgeleri tamamlayarak başvurularını sonuçlandırmayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların mevcut yayın teknikleri dışındaki diğer yayın tekniklerine ilişkin lisans talepleri bu yönetmeliğin diğer hükümleri çerçevesinde değerlendirilecek.

Bu madde hükümleri çerçevesinde K-TV SD, K-TV HD ile U-TV SD ve U-TV HD yayın lisanslarına sahip medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, söz konusu yayın lisanslarından herhangi birine ilişkin yayınına son vererek diğer yayın tekniği ile yayına devam etmesi halinde herhangi bir lisans ücreti iadesi yapılmayacak.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:45
  1. Resmi Gazete
  2. RTÜK

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