Bahçeli’nin, Çakıcı ziyaretinin perde arkası

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 23 Mayıs 2018’te Alaattin Çakıcı’yı hastanede ziyaret etmesinin detaylarıyla ilgili Milliyet yazarı Talat Atilla çeşitli iddialarda bulundu.

“Ölüyü unutmuyoruz, diriyi mi unutacağız”

Bahçeli’ye, Çakıcı’nın sağlığının kötü olduğu yönünde bilgi verildiği zaman, genel başkanın kurmaylarına, “Ülkücünün ölüsünü unutmuyoruz, dirisini mi unutacağız? Çakıcı’yı ziyaret edelim” talimatı verdiğini belirten Atilla, “Kırıkkale Başsavcısı, MHP Kırıkkale İl Başkanı aracılığıyla kendisine iletilen görüşme talebini Ankara’ya bildirir.Ziyaret günü yaklaştıkça Başsavcı, Ankara’dan izin talebi almak için arama trafiğini hızlandırır ama... Başkentten 'Ne evet, ne hayır!' yanıtı verilmez.” diye yazdı.

İzin çıkmadığı halde hastaneye gitti

Görüşme için olumlu yanıt gelmemesine rağmen Bahçeli’nin, kurmaylarına “Yola çıkıyoruz” dediğini aktaran Talat Atilla, iznin çıkmadığı halde Bahçeli’nin makam şoförüne, “Hastaneye sür” talimatı verdiğini iddia etti.

“Bahçeli gidince Başsavcı imzayı verdi”

Atilla şunları yazdı:

“MHP liderinin hastane avlusuna kadar girdiğini öğrenen Başsavcı, kendi inisiyatifini kullanarak görüşme iznini imzalar.

Çakıcı’nın yanına girerken Bahçeli ve kurmaylarına arama yapılmayınca, MHP heyetinin telefonla içeriye girmesi mümkün olur.

Çakıcı, Bahçeli’yi ceketinin önleri ilikli şekilde kapıda karşılar.

Görüşmenin bitmesine yakın, MHP’nin önemli kurmaylarından, Semih Yalçın’ın aklına cep telefonundan Bahçeli ve Çakıcı’nın fotoğraflarını çekmek düşünce, tarihe geçen o kareler ölümsüzleşir...”