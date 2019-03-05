0553 313 94 23

Ülkücülerden CHP'ye oy yok!

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir ülkücü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

05 Mart 2019 Salı 13:14
Ülkücülerden CHP'ye oy yok!

 MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir ülkücü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, ülkücülerin kırmızı çizgisinin vatan, millet ve beka olduğu olduğunu vurguladı.

"Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine oy verecek bir ülkücü yoktur." ifadesini kullanan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bir ülkücü, mesela teröristbaşı Apo'nun posterleri önünde demeçler veren, devlete kendince meydan okuyan Alper Taş gibilere ya da HDP mitinginde HDP'nin gücüne güç katmaya devam edeceğini söyleyen; 220 ülkücünün idamını isteyen, işkenceci babasıyla gurur duyan Tunç Soyer'e mi oy verecek? Ya da bir ülkücü, CHP listelerinden seçime giren HDP'li belediye meclis üyesi adaylarına mı oy verecektir?"

"(En iyi darbe yönetimi, en kötü demokratik yönetimden daha kötüdür.) diyen Milliyetçi Hareket'i zihninde kurguladığı demokrasi karşıtı cephe içerisinde gösteren Kılıçdaroğlu'nu, Milliyetçi Hareket'in 50 yıllık şerefli geçmişini okumaya davet eden" Büyükataman, şu görüşleri ifade etti:

"Halkı sokaklara çağıranların, 15 Temmuz gecesi ellerini ovuşturanların, terör örgütüne özgürlükçü diyenlerin, terör örgütü uzantılarıyla kapalı kapılar ardında ittifak yapanların Milliyetçi Hareket'in mazisinden ve demokrasi kültüründen bir damlacık olsun nasiplendikleri takdirde yönlerini zillete değil millete çevirecekleri muhakkaktır.

Her seçim öncesi seçimlerin güvenliğini sorgulayan, her seçimin ardından halkı tahrik edip kendisi ortalıkta gözükmeyen CHP yönetimi, demokrasinin bir aracı olan seçimlerin sonuçlarını hazmedemeyerek, halkı galeyana getirip toplumu iç huzursuzluğa ve hatta kalkışmaya yönlendirmesi demokrasiden nasibini alamadığının göstergesidir. Demokrasi ve özgürlükler konusunda sicili oldukça bozuk olan, demokrasiyi terör örgütlerinin siyasi uzantılarına alan açmak olarak gören CHP, etkin pişmanlıktan faydalanıp cezasının affedilmesi için uğraşacağına, Türk milletinin gözünün içine baka baka hatalı fiilinde ısrar etmektedir. Ne mutlu dostunu, düşmanını tanıyanlara, ne mutlu yatağında akan ırmaklara."

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:14
  1. MHP
  2. MHP Genel Sekreteri Büyükataman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kırşehir Belediyesi, özel okul öğrencilerinin barınak projesine destek sundu
    1. Kırşehir Belediyesi, özel okul..
    2. Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi..
    3. MaviBahçe’ye “Alışveriş Merkezleri..
    4. "Zeytin Dalı Sınır Kapımız hazır"
    5. Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz..
    6. Filistinli öğrenciler, Rektör..
    7. Bilecik’e 15’inci akıllı durak..
    8. Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele
    9. Aydın’ın sultanları tarih yazmak için..
    10. Ruhsar Pekcan açıkladı! Haftaya başlıyor
    11. Malezya Uluslararası Ceza Mahkemesine..
    12. Kiraladıkları evlerde uyuşturucu..
    13. Şahinler Holding’den tenise 50 milyon..
    14. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci:..
    15. Talat Papatya’dan sağduyu çağrısı
    16. Kılıçdaroğlu: Herkesin inancı Allah..
    17. "Güzide kulübümden bu şekilde..
    18. Amedspor'dan jiletli futbolcu hakkında..
    19. Avustralya'daki yangınlar
    20. ABD'den Lübnan'a sürpriz ziyaret
    21. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    22. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    23. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    24. Süleyman Soylu:CHP, İYİ Parti,..
    25. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    26. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, "El..
    27. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    28. İngiltere’de bir kişi HIV virüsünden..
    29. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    30. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar