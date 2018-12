Ülkücülerden Arınç’a 12 Eylül raporu

Raporda, İnfaz Yasasında bir değişiklik yapmak suretiyle, infazı yanmış olanların durumlarını düzeltecek ve mağduriyetlerini giderecek hukuki düzenlemelerin yapılması talep edildi. Bağımsız Ülkücü Hareket Platformu, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a, 1980 darbesi kapsamında cezaevinde olan ülkücülerle diğer kesimlerin de mağdur oldukları konuları içeren bir rapor sundu. Platform adına Arınç ile bir görüşme yapan Yusufiyeli Ülkücüler Derneği Genel Başkanı avukat Hasan İlter, konuya ilişkin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile de bir görüşme yaptıklarını belirterek, her iki bakanın da talepleriyle ilgili olarak ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini samimi olarak belirttiklerini söyledi.



KİRLİ TEZGAH İLE GENÇLER BİRBİRİNE DÜŞÜRÜLDÜ



İlter, Arınç’a kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin bir rapor sunduklarını belirtti. 12 Eylül 1980 tarihinde ülke yönetiminin askeri darbeciler tarafından silah zoruyla ele geçirildiğini dile getiren İlter, askeri darbe öncesinde karanlık güçler tarafından tezgahlanan kışkırtmalar ve provakatif birtakım eylemler sonucunda ülke meselelerine duyarlı, samimi evlatların birbirlerine düşürüldüğünü, sistemli ve maksatlı bir şekilde planlanan ve sahneye konulan olaylar neticesinde binlerce vatan evladının ise canından olduğunu, onbinlercesinin de sakat kaldığını vurguladı.



İŞKENCELER UNUTULMADI



Darbe sonrası cezaevlerinde insanların akıl almaz işkencelerden geçirildiğini belirten İlter, darbenin ardından 30 yıl geçmesine rağmen darbecilerin toplum üzerinde açtıkları yaraların tam olarak sarılamadığını, kanayan yaralardan akan kanların günümüze kadar devam ettiğini ifade etti. Hala çeşitli vesilelerle cezaevlerinde yatmakta olan, mutlu bir yuva kurması engellenmek suretiyle çocuk sahibi olamayan, hakkında verilen kararlar sonucunda bir iş sahibi olamayıp fakru zaruret içinde yaşamaya mecbur bırakılan, yakalanıp, işkencelere tabi tutulup zindanlarda çürümek korkusuyla yurt dışına kaçmak zorunda bırakılan ve yıllardır sürgün hayatı yaşamakta olan sağdan ve soldan birçok mağdur insanın bulunduğuna dikkat çeken İlter, darbecilerin toplum üzerinde açtıkları yaraların bir nebze olsun sarılması ve hala akmakta olan kanın durdurulması için kısa, orta ve uzun vadeli birtakım tedbirlerin alınması gerektiğini kaydetti. Bu talepleri öncelikle ve özellikle hükümetten istediklerinin altını çizen İlter, AK Parti, CHP ve MHP başta olmak üzere tüm TBMM üyelerinden destek beklediklerini söyledi.



ARINÇ’TAN İNFAZ YASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPMASI İSTENDİ



Bağımsız Ülkücü Hareket Platformunun sunduğu raporda, infaz yasasında kısa zamanda bir değişiklik yapılması talep ediliyor. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a sunulan raporda şu istekler yer alıyor: ¥ En kısa zamanda İnfaz Yasasında bir değişiklik yapmak suretiyle çeşitli sebeplerden dolayı infazı yanmış olanların durumlarını düzeltecek ve mağduriyetlerini giderecek hukuki düzenlemelerin yapılması, ¥ Yurt dışında sürgün hayatı yaşamakta olan her kesimden insanların korkmadan, çekinmeden, endişe duymadan vatanına ve ailelerine kavuşmalarının sağlanması için sosyal, siyasal ve hukuksal tedbirlerin alınması, ¥ Darbe mahkemelerinden almış oldukları cezalardan dolayı sabıkalı duruma düşen ve bu yüzden bir işte çalışamayan ve fakru zaruret içerisinde yaşamak zorunda bırakılanlar için sosyal ve ekonomik tedbirler alınması, ¥ 12 Eylül 1980 öncesi siyasi olaylar sebebiyle her kim hakkında olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemeleri tarafından verilmiş aleyhte bütün kararların yok sayılmasını gerektiren yasal düzenlemelerin yapılması, ¥ Kahramanmaraş’ta, Sivas’ta, Çorum’da ve daha birçok yerde failleri hala bulunmayan ve yüzlerce masum insanın ölümüne sebep olan toplumsal olayların aydınlatılması için TBMM bünyesinde araştırma komisyonları kurulması, ¥ 12 Eylül 1980 öncesi yaşanan toplumsal çatışmanın sebeplerinin belirlenmesi ve sonuçlarının ortaya çıkarılması, ¥ Darbe sonrasında darbeciler tarafından yapılan işkence ve zulümler esnasında öldürülenlerin, yapılan işkence ve zulümlere dayanamayıp işkence ve zulümlere tepki olarak kendilerini yakmak zorunda bırakılanların, emir ve direktiflerle kururulan mahkemeler tarafından işkence altında alınan ifadeler dayanak teşkil edilerek adalet ve hukuk katledilmek suretiyle tesis edilen hükümler sonucunda idam edilenlerin ailelerine ve ömrünün en güzel yıllarını cezaevlerinde işkenceler altında geçirenlere ve işkenceler sonucu sakat bırakılanlara tazminat ödenmesi, ödenen tazminatlar için darbecilere ve emri altında çalışanlara rucu edilmesi.