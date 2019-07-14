Ülkücülerden 15 temmuz mesajı

Oğuzeli Ülkü Ocakları Başkanı Sedat Gökkır, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

15 Temmuz hain darbe kalkışmasında Türk Milleti’nin tek yürek olarak demokrasiye sahip çıktığının altını çizen Oğuzeli Ülkü Ocakları Başkanı Sedat Gökkır, mesajında Türk Milleti göğsünü siper ederek, dünyaya demokrasi dersi verdini belirtti. Gökkır yayımladığı mesajında, “Türk Milleti olarak sımsıkı kenetlenip, ülkemiz ve milletimiz üzerinde oynanan büyük oyunu görerek hainlerin maskesini düşürdük. Her birimiz Türkiye Cumhuriyetini son nefesimize kadar savunmalı, Atalarımızın bizlere emanet ettiği cennet vatanımıza sahip çıkmalıyız. Gerek dış kuvvetler gerekse ülkemizde bu hain kalkışmayı destekleyenler iyi bilmelidir ki Yüce Türk Milleti demokrasinin gücünü göstermeye ve tek yürek olmaya devam edecektir. 15 Temmuz darbe girişiminin önlenmesinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli önderliğinde tüm Ülkücülerin büyük rol oynamıştır. Genel Başkanımız Türkmen Beyi Devlet Bahçeli’nin güçlü, yürekli ve kararlı bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi’ne geçip bütün ışıkları yakın hiçbir ışığı söndürmeyiniz diyerek kurmayları ve genel merkez yöneticileri sabahın ilk ışıklarına kadar ülke ve demokrasi nöbetini eksiksiz olarak tutarak hain darbe girişiminin karşısında onurlu bir duruş sergilemiştir. Bizlerde bu duruşu ömrümüzün sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı, ülküsü ve namusu uğruna şehit düşen bütün demokrasi şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.