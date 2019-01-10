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Ülkü Ocakları'nın yeni Genel Başkanı Sinan Ateş oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Olcay Kılavuz'dan boşalan Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevine, Sinan Ateş'i getirdi.

10 Ocak 2019 Perşembe 14:00
Ülkü Ocakları'nın yeni Genel Başkanı Sinan Ateş oldu

Ülkü Ocakları Eğitim  ve Kültür Vakfı’nın 50. Kuruluş yıldönümünde, MHP Genel  Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararıyla, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş oldu.

Sinan Ateş kimdir?

1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu.

İlk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti.

2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı

2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı

2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı

2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı

2007’den beri Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığı

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 14:00
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. Ankara
  4. Ülkü Ocakları
  5. Ülkü Ocakları Genel Başkanı
  6. Sinan Ateş
  7. MHP

YORUM YAZ

  • Yunus16Yunus1617 dk önce
    YAKIŞIR, DURSUNBEY İN YÖRÜKLERİNDEN SANIRIM, OĞUZLARIN KAYI BOYUN DAN GELİRLER. VATANA MİLLETE DEVLETİMİZE HAYIRLISI OLSUN

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