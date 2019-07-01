0553 313 94 23

Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut Silistre" oyunu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:25
Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut Silistre" oyunu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde Ülkü Ocakları tarafından "Vatan Yahut Silistre" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.


"Vatan Yahut Silitsre " adlı tiyatro oyunu Cemil Meriç Kültür Merkezinde sergilendi. Namık Kemal’ın aynı adlı eserinden uyarlanan oyunu Gemlik Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Baydar, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, AK Parti ilçe başkanı Şamil Yiğit, meclis üyeleri ve STK temsilcileri ile vatandaşlar seyretti. İsmail Baydar "Gemlik’imiz böylesi bir kültürel faaliyet ile buluşturmuş olmaktan ötürü kıvanç duyuyoruz.Gayemiz, Türk gençliğini her alanda donanımlı hale getirmektir. Çünkü biliyoruz ki, yarının müreffeh Türkiye’sini bizler inşaa edeceğiz. Şunu da belirtmek isterim ki, gerçek sanatseverler Türk milliyetçileridir, ithal fikir sahipleri değil. Bizler sanatçıların birleştirmeye , bütünleştirmeye, gençliğe yön vermeye çalışmaları gerektiği inancındayız" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 11:25
  1. kültür
  2. sanat
  3. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Talas Bulvarı’ndaki kazada otomobiller büyük hasar gördü
    1. Talas Bulvarı’ndaki kazada otomobiller..
    2. Başkentin "Çelik" sporcusunun hedefi..
    3. Ahmet Kaya'nın bu açıklamalarına..
    4. Bursa'da uyuşturucu satıcılarına..
    5. Ülke şokta! Korkunç kazada 33 kişi can..
    6. Maaşlı çalışanken milyonluk şirket..
    7. Doğu'daki 6 ilde hava sıcaklığı..
    8. Başkan Erdoğan asfalt olmayan yolun..
    9. ASELSAN üretti! TSK'dan tam not aldı
    10. Azerbaycan'da 43. Dünya Miras Komitesi..
    11. Çalıştığı iş yerinin kasasını böyle..
    12. Geleceğin aşçıları Kocasinan’da..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
    14. Şifa verdikleri "porsuk"tan ayrılmak..
    15. 14 kadın sürücü AB projesiyle..
    16. Ejder meyvesi çiftçinin yeni geçim..
    17. Perakende sektörü, teknolojik..
    18. Yazın kulak sağlığınızı korumak için 4..
    19. Haziran ayı üretici ve market fiyatları
    20. 17’inci yüzyıldan günümüze uzanan..
    21. Sıcakların kavurduğu Katar'da kuşlar..
    22. Ülkü Ocaklarından "Vatan Yahut..
    23. Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık..
    24. Yerli üretim için 200 milyon liralık..
    25. Mikrodalga fırında kuruyemiş kavurmak..
    26. Köpeğe çarpmamak direksiyonu kırdı,..
    27. “Robotik Kodlama” eğitimi alan..
    28. Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri..
    29. 108 yıldır aynı tepeden gözlem yapıyor
    30. KKTC’ye ne düştü? KKTC’de patlama ve..
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Ahmet Davutoğlu'nun sözleri Fatih Portakal'ı sevindirdi!
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor
    Nefesleri ABD’nin ensesinde! O ülke ABD'yi adım adım izliyor

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Kan donduran ifadeler: 'Ya Allah' diye bağırırken Allah'a küfrediyorlardı
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler
    Şantiyede dehşete düşüren kavga! Arap işçileri linç ettiler