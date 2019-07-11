Ülkü Ocakları’ndan sokak hayvanları için örnek davranış

Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin sokak hayvanları için başlattığı kampanyaya Aydın Ülkü Ocakları da destek verdi. Belirlenen bölgelere su boruları ile yapılan mama ve su kapları bırakıldı.

Ülkü Ocakları sokak hayvanları için harekete geçti. Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nin Türkiye genelinde başlattığı sosyal sorumluluk projesine Aydın’dan destek geldi. ‘Bir Kap Can’ sloganıyla kent merkezinde belirlenen bölgelere sokak hayvanları için mama ve su kapları bırakıldı. Ülkü Ocakları örnek projesi ile vatandaşların da takdirini topladı.

Projeyi il genelinde uygulamak için çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Aydın Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan, “Genel merkezimiz sokak hayvanlarını düşünerek harekete geçti. Türkiye geneline yayılan bu sosyal sorumluluk projesine biz de destek verdik. Aydın’ın tüm ilçelerinde su borularından yapılan yapımı basit ama sokak hayvanları açısından önemi çok büyük olan kapların montajını yapıyoruz. Montajlarını yaptığımız kaplarımızı da o mahallede yaşayan vatandaşlara emanet ediyoruz. Sağ olsunlar bir çok vatandaşımız duyarlı bu konuda. Mama ve su takviyesi yapıyorlar. Ülkü Ocakları olarak sokak hayvanlarımızın destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.