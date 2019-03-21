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Ülkü Ocakları’ndan SDÜ’deki Nevruz kutlamaları tepkisi

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından düzenlenen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliklerinin, Uluslararası Öğrenci Günü ile birleştirilerek manipüle edilmesine tepki gösteren Ülkü Ocakları SDÜ Teşkilat Başkanı İsmail Gökgöz, “Nevruz Bayramımız, milli hassasiyetlere ters düşen bir şekilde organize edilmiş, manipüle edilmiş ve sulandırılmıştır.

21 Mart 2019 Perşembe 18:44
Ülkü Ocakları’ndan SDÜ’deki Nevruz kutlamaları tepkisi

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından düzenlenen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliklerinin, Uluslararası Öğrenci Günü ile birleştirilerek manipüle edilmesine tepki gösteren Ülkü Ocakları SDÜ Teşkilat Başkanı İsmail Gökgöz, “Nevruz Bayramımız, milli hassasiyetlere ters düşen bir şekilde organize edilmiş, manipüle edilmiş ve sulandırılmıştır. Bizler Isparta Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı olarak, Nevruz Bayramımızın bu şekilde manipüle edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Nevruz Türk’ün bayramıdır ve her zaman öyle kalacaktır.” dedi.



SDÜ ve ISUBÜ tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı ve Uluslararası Öğrenciler Günü etkinlikleri düzenlendi. SDÜ ve ISUBÜ Öğrenci Konseyleri ortaklığıyla bir toplantı yaparak, Nevruz ile Uluslararası Öğrenci Günü etkinliklerini birleştirdiklerini kaydeden ISUBÜ Öğrenci Konseyi Başkanvekili Ali Kahraman, 25 farklı ülkeden 2 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrenciyi de bu şekilde bir araya getirdiklerini söyledi.



Ülkü Ocakları duruma tepki gösterdi


Düzenlenen etkinliklerde,’Tabiatın baharla yeniden canlanmasının habercisi’ kabul edilen ve Türklerde ’yeni gün’, ’yeni yılbaşı’ olarak ifade edilen Nevruz’un özüne aykırı hareket edildiğini savunan Isparta Ülkü Ocakları tarafından duruma tepki gösterildi.



“Nevruz Bayramımızın bu şekilde manipüle edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz”


SDÜ Doğu Yerleşkesi’nde, aralarında Afrika ülkeleri ve Yunanistan’ın da bulunduğu 25 farklı ülkenin çadırının bulunması, Uluslararası Öğrenciler Günü ile Nevruz Bayramı’nın birleştirilmesine tepki gösteren Ülkü Ocakları SDÜ Teşkilat Başkanı İsmail Gökgöz, “21 Mart, yani bugün Türklerin Ergenekon’dan çıkışının yıl dönümü, ülkemizde Nevruz Bayramı şeklinde kutlanmaktadır. Ancak bugün, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Uluslararası Öğrenci Etkinliği adı altında Nevruz Bayramımız, milli hassasiyetlere ters düşen bir şekilde organize edilmiş, manipüle edilmiş ve sulandırılmıştır. Bizler Isparta Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı olarak, Nevruz Bayramımızın bu şekilde manipüle edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Nevruz Türkün bayramıdır ve her zaman öyle kalacaktır.” dedi.



“Bayramımızın hiçbir etnik bölücülüğe alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz”


Etkinlikler kapsamında bugün Türk bayrağı yanında Yunanistan bayrağının da yer almasını eleştiren Ülkü Ocakları SDÜ Teşkilat Başkanı Gökgöz, “Bugün Türk bayrağının yanında Yunanistan bayrağını asarak, üniversitemizdeki öğrenci arkadaşlarımıza ve milli değerlerimize gerekli hassasiyeti göstermişlerdir. Biz, Nevruz Bayramımızın hiçbir etnik bölücülüğe alet edilmesine müsaade etmeyeceğiz ve yine bunun karşısında duracağız.” ifadelerini kullandı.



Güvenlik gerekçesiyle çok sayıda polis görev aldı


Etkinlikler kapsamında ayrıca, Suriyeli Omar Süleyman isimli sanatçının ‘Varni Varni’ isimli müziğinin çalınması nedeniyle küçük çapta gerginlik yaşandığı öğrenildi. Olayın ardından, durumun daha fazla büyümemesi adına SDÜ 19 Mayıs Amfisi’ndeki etkinlik alanında güvenlik gerekçesiyle çok sayıda polis ekibi görev aldı.Etkinlikler olaysız olarak son buldu.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:44
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