0553 313 94 23

"Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:- "Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır"

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:15
"Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz"

ANKARA (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır." ifadelerini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, partisinin hafta sonu düzenlenen kongresinde, Ülkü Ocakları'na yönelik olumsuz sözler sarf ettiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener'in ülkücülük ve milliyetçilik tariflerini, körlerin fili tarif etmesine benzeten Büyükataman, Türk milliyetçileri ile ülkücülerin Kılıçdaroğlu ve Akşener'e acıdığını ifade etti.

Büyükataman, Türk milliyetçiliği ülküsünün, Türk milleti kimliğinde birleşerek, millet olgusuna birlikte vücut veren tüm vatandaşları kucakladığını vurgulayarak, Türk milliyetçiliğinin etnik, ırkçı, ayrımcı, bölücü tahriklere ve tuzaklara karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin koruyucu kalkanı olduğunu aktardı.

- "Hepimizin yetiştiği kutsal mekanlardır"

"Ülkü Ocakları'ndan haydut çıkmaz. Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır." değerlendirmesinde bulunan Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bir siyaset kazası olan İP'in ucundaki hanımefendi, haydut arıyorsa dönüp partisine bakmalıdır. HDP ve İP, yine ortak paydada buluşmuştur. Bu seferki paydaşlıkları MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığıdır. Ülkü Ocaklılara 'haydut' diyen izansız, dün 'Oğlum ocağın Atsız kolundan.' diye saçmalıyordu. Bakarsınız yarın 'Oğlum, HDP'nin filanca kolundan.' diyebilir. DYP Genel Başkan Yardımcısı iken çocukların yaptığı bozkurt işaretinden rahatsız olan biriydi. AK Parti'ye geçtiğinde 'Ülkücü değilim, demokratım.' demişti. MHP'deyken 'Ülkücüler MHP'de olur' diyordu. Şimdi, koltuk için kırk takla atanın da siyaseti bir dönme dolap zannedenin de kim olduğu daha net ortadadır. Hanımefendi, CHP ve HDP ile birleşip Ülkü Ocakları'na saldıracağına, kendisine yaranmak adına 'ağzını ıslatan' parti mensuplarını susturmalıdır. Ülkü Ocakları, bilge liderimiz başta olmak üzere, hepimizin yetiştiği kutsal mekanlardır. Ülkü Ocakları'ndan yetiştiğini iddia edip o salonda Ülkü Ocakları'na çemkirene, 'haydut' diyene ses çıkarmayan da o talihsiz sözü söyleyen kadar alçaktır."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:15
  1. BÜYÜKATAMAN

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başakşehir’in muhtemel rakibi belli oldu
    1. Başakşehir’in muhtemel rakibi belli..
    2. Muğlalılara 112 AÇM teşekkürü
    3. Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte..
    4. Pikniğe giden vatandaşlar gördükleri..
    5. Sokak ortasında 5 el bombası ve lav..
    6. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    7. Yeni Malatyaspor Partizan maçı..
    8. Tokat’ta BESYO sınav kayıtları başladı
    9. Gözlerine kestirdikleri motosikleti..
    10. Türkiye'nin yanık tedavisi Pakistan'a..
    11. Malatya Park’ta Bayram alışverişinin..
    12. Volkswagen’in şirket yönetiminden..
    13. Düzenli ve verimli dekorasyon..
    14. 15 yıl babasının sırtında hak aradı,..
    15. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    16. THK Üniversitesi, Çin hava yolu..
    17. İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi..
    18. Kırşehir Bağbaşı konutları ne zaman..
    19. Bismil 21 Spor satıldı
    20. Avrupa ikincisi olan 18 yaş altı Milli..
    21. Ankara’da korkunç cinayet
    22. 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi..
    23. Kızıl Khmer liderinin cenazesi..
    24. Lösemi hastası Nisa ile yürüme engelli..
    25. Ukrayna devlet başkanı Türkiye'ye..
    26. 11. Büyükelçiler Konferansı
    27. Antalya’da Ocak-Temmuz aylarında..
    28. Binali Yıldırım’dan Bayındır’a..
    29. Cizre Küçük Sanayi Sitesi Yapı..
    30. Karboğazı’nda festival coşkusu
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Oktay Vural sessizliğini bozdu! MHP mi, İYİ Parti mi?
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı