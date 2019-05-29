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Ülkü Ocakları’ndan çocukların bayramlık

Kargı Ülkü Ocakları ramazan bayramı dolayısıyla 30 çocuğa elbise ve ayakkabı yardımında bulundu.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:18
Ülkü Ocakları’ndan çocukların bayramlık

Kargı Ülkü Ocakları ramazan bayramı dolayısıyla 30 çocuğa elbise ve ayakkabı yardımında bulundu.


Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından aylık olarak yayınlanan ’Ülkü Ocakları Dergisi’nin satışından elde edilen gelirler ile çeşitli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Kargı Ülkü ocakları dergi gelirlerini bu kez de ramazan bayramı öncesi maddi durumu yetersiz öğrencilere elbise ve ayakkabı yardımında bulundu


Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu Yurt Müdürü Hakan Kara ve Okul Aile Birliği Başkanı Nefise Soruk’un yardımlarıyla maddi durumu yetersiz öğrencileri tespit eden Ülkü Ocakları, daha sonra çocuklar için alışveriş yaparak elbise ve ayakkabıları öğrencilere ulaştırması için okul yetkililerine teslim etti.


Konuyailişkin bir açıklama yapan Kargı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Soruk, "Bayrama tek bir çocuk boynu bükük girerse o bayramı yaşamayı biz hak etmemişiz demektir. Bu şuurla yola çıktık ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize bayramlıklarını biz hediye ettik. Mübarek ramazan ayında hepimiz hayırda yarışıyor, ekmeğimizi bölüşüyoruz. zekatımızı veriyor, erzak yardımlarında bulunuyoruz fakat çoğumuz bu mübarek ayın bitimindeki bayramda imkanı kısıtlı çocuklarımız ne yapar diye düşünmüyoruz. Çocukken arefe gecesi başucumuzda bayramlık papuçlarımızla uyuduğumuz günleri hatırlayın, bayram sabahı aile ile yapılan kahvaltıları, harçlık alabilmek için heyecanla girdiğimiz el öpme yarışlarını, hatırlayın ama şunu da unutmayın bazılarının ne başucuna koyacağı yeni papucu nede elini öpebileceği annesi veya babası var. Bizde Ülkü Ocakları Kargı İlçe Başkanlığı olarak bu çocuklarımızın elimizden geldiğince bayramı bayram gibi yaşayabilmelerini sağlamak için arefe günü uyurken başucuna koyabilecekleri yeni bir ayakkabısı yeni bir elbisesi olsun diye bayramlıklarını biz alalım dedik. Bu bayramda bayramlık elbise ve ayakkabılarını biz hediye ettik. Bir tane bile çocuğu sevindirebildiysek bayram işte ozaman bize bayram’’ dedi.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 19:18
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