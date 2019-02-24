Ülkü Ocaklarından çocuklara sinema keyfi

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, yaklaşık 170 kişiden oluşan ve içlerinde engelli çocuklar ve ailelerinin de bulunduğu miniklerle animasyon filmi izledi.

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığının düzenlediği etkinlikte, animasyon filmini keyifle izleyen çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi. Konu ile ilgili açıklama yapan Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Ahmet Biricik, "Bedensel ya da ruhsal bozukluk nedeni ile engelli sayılan çocuklarımızı hayata bağlayacak davranışlarda bulunarak yaşamlarını kolaylaştırmalı ve mutlu olmalarını sağlamalıyız. Bunu kendimize sosyal bir sorumluluk olarak görerek görev edindik. Bu kapsamda pek çok kez bu kardeşlerimizle bir araya gelerek onlara yönelik yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz neticesinde keyifli anlar, güzel vakitler geçirdik. Öte yandan küçücük yaşta savaşın ortasında kalan ve ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan Türkmen kardeşlerimizin yaralarını sarmalarını, sağlıklı ortamlarda kendilerini geliştirmelerini, bilgi birikimlerini arttırmalarını, geleceğe umutla bakmalarını amaçlıyoruz. Bu nedenle bu kardeşlerimizle de sık sık bir araya gelerek onlarla birlikte eğitimsel faaliyetler, spor aktiviteleri ve sosyal organizasyonlar düzenliyoruz. Bugün burada Türkmen kardeşlerimiz ile engelli çocukların ve onların ailelerinin de bulunduğu yaklaşık 170 kişi ile birlikte güzel bir animasyon filmi izledik. Bizler için de, çocuklar için de eğlenceli bir etkinlik oldu" dedi.

Etkinlik sonrası grup, toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi. Veliler ise düzenlenen etkinlik sebebiyle Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyelerine teşekkür ettiler.