0553 313 94 23

Ülkü Ocaklarından Çanakkale Zaferi için Mevlid-i Şerif

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı ve Odunpazarı İlçe Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle Çarşı Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu.

18 Mart 2019 Pazartesi 14:35
Ülkü Ocaklarından Çanakkale Zaferi için Mevlid-i Şerif

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı ve Odunpazarı İlçe Başkanlığı, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sebebiyle Çarşı Camii’nde Mevlid-i Şerif okuttu.


Mevlid-i Şerif sonrası yapılan ortak açıklamada, "Çanakkale zaferi, tarihi şan ve şerefle dolu büyük Türk milletinin vatan sevgisinin, şehadetle imtihan olduğu destanın adıdır. Tarihte eşine rastlanmayan bu büyük destan, yıllar süren bir çekilmenin ardından, yaşadığımız topraklar olan Anadolu’yu savunma ve vatan ilan etme savaşıdır. Çanakkale zaferi vatanın, milletin bekası ve mutluluğu için canlarını feda edecek kadar benliklerinden vazgeçmiş yüz binlerce milli kahramanın bir başarısı ve hatırasıdır. Bundan 104 sene önce büyük bir kahramanlık sergileyerek vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için kahramanca mücadele eden Seyit Onbaşılar, Ezineli Yahya Çavuşlar, Yozgatlı Mustafalar ve daha pek çok kahramanlarımız unutulmamalıdır. Bugün aldığımız nefesi 104 sene önce ’Allah, Allah’ nidalarıyla ölüme adeta koşarak giden kahraman ecdadımızın verdiği son nefeslere borçlu olduğumuzu unutmamalıyız. Bu nedenle Çanakkale zaferimizin 104’üncü yıl dönümü nedeniyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualar ile anmak için Mevlid-i Şerif okuttuk. Rabbim hepsinden razı olsun" ifadeleri kullanıldı.


Mevlid sonrası vatandaşlara üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikramında bulunuldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:35
  1. odunpazarı
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efeler Belediyesi vatandaşlara mazı fidanı dağıttı
    1. Efeler Belediyesi vatandaşlara mazı..
    2. 18 Mart Şehitler Anma Günü ve..
    3. Adliyede menü: üzüm hoşafı ve ekmek
    4. Yenilenen Kapıköy Gümrük Kapısı..
    5. Marmaris’te 18 Mart Çanakkale Zaferi..
    6. Şeyh Edebali Üniversitesi’nde..
    7. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıl..
    8. Teslim olan terörist itiraf etti! İşte..
    9. Bilecik’te Çanakkale Zaferinin..
    10. Başkan Yaman’ın 18 Mart Çanakkale..
    11. "AB, Türkiye'ye karşı..
    12. AB'ye ihracat, ithalatı solladı!
    13. Minik yürekleriyle Çanakkale zaferini..
    14. Orta Anadolu Masterler Federasyonu..
    15. ISESCO'dan 15 Mart "İslamofobi ile..
    16. Yeni yapılan nikah salonu kıyılacak..
    17. Arguvan’da 18 Mart Şehitleri Anma Günü..
    18. Lösemi hastası Öykü Arin’e sürpriz..
    19. Manyas’ta Çanakkale şehitleri anıldı
    20. BM'den İdlib'e insani yardım
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    WhatsApp'ın kurucusundan flaş uyarı! "Facebook'u silin"
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    Ahmet Ağaoğlu: Havaalanını satın alırım
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    CHP seçmeninin Kılıçdaroğlu ile imtihanı! Ne dediğini anlayana aşk olsun
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!