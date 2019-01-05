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Ülkü Ocaklarında skandal! 'Toplantı var' diye çağırıp falakaya yatırdılar!

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 'toplantı var' diye çağrıldığı Ülkü Ocakları binasında falakaya yatırıldığını öne süren Mehmet Buğra B., savcılığa suç duyurusunda bulundu.

05 Ocak 2019 Cumartesi 21:40
Ülkü Ocaklarında skandal! 'Toplantı var' diye çağırıp falakaya yatırdılar!

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde oturan Mehmet Buğra B., iddiaya göre 1 Ocak günü akşam saatlerinde, arkadaşı Emin Y. tarafından 'toplantı var' denilerek üyesi olduğu Korkuteli Ülkü Ocakları binasına çağrıldı.

Mehmet Buğra B., burada, Emin Y.'nin kendisine otomobille şehirde çok gezdiğini söylediğini ve kendisine selam vermediğini iddia ettiğini söyledi.

Bu nedenle Emin Y.'nin kendisini azarladığını kaydeden Mehmet Buğra B., "Emin Y.'nin talimatıyla yanındakiler falaka düzenini kurdu. Sonra beyzbol sopasıyla defalarca ayak tabanlarıma vurdu. Yanında başkaları olduğu için karşılık veremedim. Ardından da oradan ayrıldım" dedi.

Suç duyurusunda bulundu

Durumu babası Bayram B.'ye anlattığını belirten Mehmet Buğra B., darp raporu aldığını, polise şikayette, savcılığa da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Emin Y. ise falaka iddialarının doğru olmadığını, ancak kavga ettiklerini belirtti. Mehmet Buğra B.'nin kendisini darp ettiğini ileri süren Emin Y., Mehmet Buğra B.'nin babası Bayram B.'nin de kendisini tehdit ettiğini, hakkında polise şikayette bulunduğunu belirtti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 21:40
  1. Antalya
  2. Ülkü Ocakları
  3. Korkuteli

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