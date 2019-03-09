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Ülkü Ocakları, şehit annelerine karanfil dağıttı

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle şehit annelerini ziyaret ederek karanfil dağıttılar.

09 Mart 2019 Cumartesi 16:45
Ülkü Ocakları, şehit annelerine karanfil dağıttı

Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanlığı üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle şehit annelerini ziyaret ederek karanfil dağıttılar.


Düzenlenen etkinlikte, Türk tarihinde kadına verilen değere ve Türk kadınının fedakarlığına değinen Ülkü Ocakları Eskişehir Yunus Emre İlçe Başkanı Kazım Aksoy, “Türk kadını tarihin her döneminde destanlaşmış zaferlerin ölümsüz kahramanlarına analık yapmış, yeri gelince de nefer olup cephede savaşarak kendi destanlarını yazmışlardır. Kurtuluş mücadelesinde vatanın müdafaası için savaşan, cephelerde yurdunu savunan, sırtında yavrusuyla mermi taşıyan, cephanesini korumak için bebeğinin üzerindeki yorganı alarak top mermilerinin üzerini örten fedakar kahraman Türk kadını, bugün de vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak için bağrına taş basmakta, bin bir zahmetle, gözünden sakınarak yetiştirdikleri evlatlarını askere göndermekten çekinmeyerek Nene Hatun’un neslinin halen sürmekte olduğunu tüm dünyaya göstermektedirler. Bu duruşlarıyla Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ’Ey Kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.’ Türk kültürü ve İslam ahlakında büyük bir öneme sahip olan, başta yüreği yanık şehit annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Kadınlar Gününü kutlarız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 16:45
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