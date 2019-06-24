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Ülkü Ocakları Satranç Turnuvası Düzenledi

Ortaöğretim Teşkilatı ve Spor Birimi tarafından düzenlenen ve 26 sporcunun katıldığı turnuva Fırat Yılmaz Çakıroğlu Etüt Merkezinde gerçekleşti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
Ülkü Ocakları Satranç Turnuvası Düzenledi

Ortaöğretim Teşkilatı ve Spor Birimi tarafından düzenlenen ve 26 sporcunun katıldığı turnuva Fırat Yılmaz Çakıroğlu Etüt Merkezinde gerçekleşti. Turnuvada Kayseri Ülkü Ocakları bünyesindeki ilçe teşkilatlarının yanı sıra ferdi olarak birçok oyuncu boy gösterdi.


Satranç turnuvasında 1. liği Belsin Ülkü Ocaklarından Abdullah Kömür, 2.liği Develi Ülkü Ocaklarından Enes Çavdarlı, 3.lüğü ise yarışmaya ferdi olarak katılan Furkan Özoğlu elde etti. Yarışmacılara satranç takımı, kitap seti ve sinema biletinden oluşan hediyeleri Ortaöğretim Başkanı Selim Dağlı ve Spor Birimi Yöneticisi Şahin Yalçın tarafından takdim edildi.


Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Volkan Çolak “Türk Gençliğinin her alanda kendini geliştirmesi ve çaba göstermesi için uğraş vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz etkinlikler ile gençlerimizi doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Düzenlediğimiz satranç turnuvasında dereceye giren kardeşlerim başta olmak üzere katlan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Ayrıca Kayseri Ülkü Ocakları olarak Yaz Kursları kapsamında birçok eğitim, spor ve sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştireceğiz. Yine oluşturacağımız Halk Oyunları ekibi ile kültürel anlamda da elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu vesileyle tüm genç kardeşlerimizi bu projelerimize katılmaya davet ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 11:53
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