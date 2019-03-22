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Ülkü Ocakları Nevruz bayramını coşkuyla kutladı

Kayseri Ülkü Ocakları baharın müjdecisi, Türk’ün Ergenekon’dan çıkışını simgeleyen Nevruz Bayramı’nı çeşitli etkinlikler ile kutladı.

22 Mart 2019 Cuma 12:17
Ülkü Ocakları Nevruz bayramını coşkuyla kutladı

Kayseri Ülkü Ocakları baharın müjdecisi, Türk’ün Ergenekon’dan çıkışını simgeleyen Nevruz Bayramı’nı çeşitli etkinlikler ile kutladı.


Kayseri Ülkü Ocakları İl Binasında düzenlenen etkinlik,Ocak Başkanı Çolak’ın Nevruz ateşini yakmasıyla başladı ve Nevruz ateşi üzerinden atlama, demir dövme, türkü dinletisi, ikramlar ve halaylar eşliğinde devam etti.


Etkinlik kapsamında açıklama yapan Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Volkan Çolak, “Nevruz, Türk’ün Ergenekon’dan çıkışı, baharın müjdeleyicisi, kardeşliğin, neşenin, coşkunun alametidir. Bu tür programlar birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirip yarınlara emin adımlar ile yürüyeceğimizin apaçık örneğidir. Nevruz Bayramı Türklerin en eski bayramlarından birisidir. Bizlerde burada Türk’ün öz bayramı olan Nevruz’u Türk gelenekleri ile karşıladık. Türk kültürünün sönmeyecek varlık ateşi olan Nevruz’un Türk Milleti’ne huzur dolu günler getirmesini temenni ediyor, toyumuza katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Etkinliğe, Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak, MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Muharrem Çolak, Türk Tarım Orman-Sen Şube Başkanı Fikret Özcan, Türk Ulaşım-Sen Şube Başkanı Ertuğrul Yavuz, Türk Kültür Sanat-Sen İl Temsilcisi Cengiz Karacabey, Türk Yerel Hizmet-Sen Şube Başkan Yardımcısı Ali Özocak, çok sayıda vatandaş ve teşkilatlar katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 12:17
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