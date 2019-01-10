Ülkü Ocakları yeni genel başkanı son dakika kim oldu?

Olcay Kılavuz, 1 Ocak'ta Ülkü Ocakları'ndaki görevinden ayrılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Olcay Kılavuz'un yerine yeni Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş oldu. Peki Sinan Ateş kimdir?

Bir süre önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevinden alınan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yerine gelen isim belli oldu. MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocaklarının 50. Kuruluş yıldönümünde Sinan Ateş'i Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak görevlendirdi.

Sinan Ateş kimdir?

1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti. 2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı 2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı 2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı 2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı 2007’den beri MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığı görevini yürütüyor.

Ülkü Ocakları eski genel başkan isimlerinden bazıları

1980 sonrası Ülkü Ocakları’nda başkanlık yapmış isimler: Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış, Harun Öztürk.