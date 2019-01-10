0553 313 94 23

Ülkü Ocakları yeni genel başkanı son dakika kim oldu?

Olcay Kılavuz, 1 Ocak'ta Ülkü Ocakları'ndaki görevinden ayrılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Olcay Kılavuz'un yerine yeni Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş oldu. Peki Sinan Ateş kimdir?

10 Ocak 2019 Perşembe 19:12

Olcay Kılavuz, 1 Ocak'ta Ülkü Ocakları'ndaki görevinden ayrılmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararıyla Olcay Kılavuz'un yerine yeni Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş oldu. Peki Sinan Ateş kimdir?

Bir süre önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından  Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanlığı görevinden alınan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un yerine gelen isim belli oldu. MHP lideri Bahçeli, Ülkü Ocaklarının 50. Kuruluş yıldönümünde Sinan Ateş'i Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olarak görevlendirdi.  

Sinan Ateş kimdir?

1984 Balıkesir Dursunbey doğumlu. İlk orta ve lise öğrenimini Bursa’da tamamladı. 2002-2006 Lisans - Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2007-2009 Yüksek Lisans - Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2010-2018 Doktora - Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü Bursa Ülkü Ocakları Ortaöğretimden yetişti. 2000-2002 Bursa Ülkü Ocaklarında Lise Başkanlığı 2002-2003 Gazi Eğitim Fakültesi Başkanlığı 2003-2004 Ankara Ülkü Ocakları Üniversiteler Masası Başkan Yardımcılığı 2005-2006 Ülkü Ocakları Genel Sekreter Yardımcılığı 2007’den beri MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman’ın danışmanlığı görevini yürütüyor.

Ülkü Ocakları eski genel başkan isimlerinden bazıları

1980 sonrası Ülkü Ocakları’nda başkanlık yapmış isimler: Atilla Kaya, Müsavat Dervişoğlu, Servet Avcı, Suat Başaran, İrfan Özcan, Ulvi Batu, Azmi Karamahmutoğlu, Hakan Ünser, Alişan Satılmış, Harun Öztürk.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 19:12
  1. Mersin
  2. Bursa
  3. Balıkesir
  4. Ankara
  5. Ülkü ocakları genel başkanı kim olacak
  6. ülkü ocakları genel başkanı kim
  7. ülkü ocakları genel başkanı sinan ateş kimdir
  8. ülkü ocakları genel başkanı yeni

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da trafik kazası: 8 ölü
    1. İran'da trafik kazası: 8 ölü
    2. Yıldırım'dan '3600 ek gösterge'..
    3. 49 milyon kişinin bilgileri FETÖ..
    4. Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu..
    5. Ünlü siyasetçi İstanbul'da gözlük..
    6. Yalova merkezli FETÖ'nün "askeri..
    7. Elazığ’da yarın okullar tatil mi?..
    8. "İnancımın belediye başkan adaylığıyla..
    9. "İstanbul ile ilgili tecrübelerini,..
    10. Yerli elektroşok Wattozz'a talep..
    11. Hatay Valisi Doğan'dan geçici barınma..
    12. Adıyaman'da içme suyu borusu patladı
    13. Galatasaray, Antalya kampını tamamladı
    14. Çorum’da yarın okullar tatil mi? Çorum..
    15. Alay konusu oldu: Trump, Bolton'a..
    16. Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
    17. Sakarya'da DEAŞ operasyonu
    18. Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    19. Son seçim anketinde CHP'ye büyük..
    20. A Milli Futsal Takımı, Tacikistan ile..
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye