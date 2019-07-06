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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten Ahlat’a ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:39
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten Ahlat’a ziyaret

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretleri kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesine geldi.


Burada ilk olarak tarihi Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığını ziyaret eden Ateş, mezar taşlarını inceleyerek teşkilat üyelerinden bilgi aldı. Ardından Selçuklu Mezarlığı yanında bulunan ülkücü şehitlerden Adil Koçak’ın mezarını ziyaret eden Sinan Ateş, burada dua ederek Ahlat Emir Bayındır Kümbetini ziyaret etti.


Emir Bayındır Kümbetini gezen Ateş, Doğu ve Güneydoğu illerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Doğu ve Güneydoğu vilayetlerimizi ziyaret ediyoruz. Bu kapsamda bizim için çok müstesna bir yere sahip olan Ahlat ilçemize gelmiş bulunmaktayız. Türk dünyası ve İslam alemi bakımından çok önemli bir ören yer olan şehit kabirlerinin bulunduğu bu Selçuklu Mezarlığı, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyin ifadesiyle Anadolu’nun kapısı, Türklüğün tapusudur. Tabi buradaki dikili taşlar Orta Asya’da Türkistan’da balbal olarak ifade edilen taşların İslam anlayışıyla bezenmiş halidir. Türkler taşı oyup ona tapmayan tek millettir. Bugün farklı inançlara mensup olan tüm dinler bir dönem puta tapıp, taşa tapmışken, Türkler o dönemlerde de göğe bakıyorlardı. Buradaki mezarlık buradaki ören yeri de bunun en önemli ifadesidir, en önemli işaretidir. Biz bin yıldır buradayız, Allah nasip ederse sonsuza kadarda burada olacağız. Hoca Ahmet Yesevi’nin yine talebelerinin 110’nun burada olduğu ifade ediliyor. Bugünde Ülkü Ocakları Hoca Ahmet Yesevi’nin ocağının bugünkü ateşinin yandığı yerdir. Hoca Ahmet Yesevi’nin alperenleri, gazi dervişleri Ülkü Ocaklarında yaşamaktadır, yaşamaya da Allah’ın izniyle devam edecektir. Genel başkanımızın çağrısı üzerine Cumhurbaşkanlığı burada bir tesis yapma kararı almıştır. Tabi tarihi öneme haiz bir yer olması nedeniyle önemlidir. Burayı Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte işletecekler, gençlerimiz de gelip burayı göreceklerdir. Türkiye’deki tüm gençlerin, tüm Türk gençliğinin bu güzide yerleri görmeleri bu bakımdan çok anlamlı ve önemlidir. Yine Malazgirt bölgeye yakın. Muş ilimizde bununla birlikte orada da yapılacak olan yine böyle bir tesis, tarih şuuru anlamında tarihin anlamlandırılması anlamında bir şuur haline dönüşmesi için çok önemli bir çalışmadır. İnşallah bir an önce bu çalışmanın da hayata geçmesini ümit ediyoruz” dedi.


Ateş, Emir Bayındır Kümbeti ziyareti sonrasında Ahlat Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçerek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Genel Başkan Ateş ve beraberindekiler, daha sonra Adilcevaz’a doğru hareket ettiler.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’e Ahlat ziyaretinden Ülkü Ocakları Bitlis İl Başkanı Yusuf Demir, MHP Bitlis İl Başkanı Turan Deniz, MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar, Ülkü Ocakları Ahlat İlçe Başkanı Emrah Subaşı ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:39
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