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Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Hocalı Soykırımı Paneli’ne katıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr.

27 Şubat 2019 Çarşamba 08:33
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş, Hocalı Soykırımı Paneli’ne katıldı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, Ankara Ocak Başkanlığı’nın düzenlediği ‘Hocalı Soykırımı Paneli’ne katıldı. Panel, Doç. Dr. Muhammet Koçak başkanlığında gerçekleşti. Dr. Bahadır Bumin Özarslan, Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcıları Dr. Ferit Sanlı ve Öğr. Gör. Fatih Keskin konuşmacı olarak panele katıldılar.


Panelde bir konuşma yapan Ülkü Ocakları Genel Başkanı Dr. Sinan Ateş, "Dünya Hocalı’da 1992 yılının 25 Şubat’ını 26’sına bağlayan gece, insanlık tarihinin utanç tablolarından birine şahitlik etti. O gün Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde bulunan Hocalı kasabasında 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı, 613 soydaşımız akla gelemeyecek bir vahşilikle katledildi. Bu açıkça bir soykırımdır. Biz o gün Hocalı’da öldük. Milletimizle, milliyetimizle yok edilmek istendik.Neden 600 sene kendilerine ‘Millet-i Sadıka’ dediklerimiz; bizleri, kendilerini 70 sene esir etmiş Ruslarla birleşerek öldürdüler. Neden? Türk olduğumuz için" dedi.


Ateş, Türk milletinin her ferdinin merhametli ve yüksek ahlaklı olduğuna değinerek konuşmasına şu şekilde devam etti: "Moskova yönetimi dahi Karabağ’ın Azerbaycan’a bağlı olduğunu iki kere kabul etmiş ve tüm güçlerini bölgeden çekmişti. Ancak Türkler Ermeniler’i evlerinden etmeyi hiç düşünmedi ve bu durum, yani Türk’ün en hakir insanı emanet sayan ruhu ve düşüncesi, kısa zamanda art niyetlilerin elinde Türk’ün ölüm fermanına dönüştü."


Ateş, "Tarih milletlerin mücadelesidir, biz milletlerin kavgasında ’Kavgamız bir kuru cihangirlik kavgası değildir’ diyen millete mensubuz. Eğer bir kavganın içerisindeysek o halde kavgamız hak içindir, adalet içindir, mazlumsuz bir dünya içindir demiş bir milletiz" diyerek, adaletin önemine vurgu yaptı.


Ateş, şöyle devam etti:


"Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin de dikkat çektiği gibi ’Azadlık kaderimiz, Turan ülkümüzdür.’ Türk milleti bir bütündür ve Türklüğün yaşadığı her coğrafya bizim duyarlılık alanımızdır. ’Denildi mi bir yerin adına Türk beldesi, gözüm al bayrak arar, kulağım ezan sesi’ anlayışıyla vatan gördüğümüz her yer, gönül coğrafyamızdır. Nereye giderseniz gidin, orada Türk’ün bir ayak izini, yankılanmış nefesini mutlaka duyarsınız. Gittiği her yere adalet götüren bir ecdada sahip olduğumuzdan, bugün dünya Türk’ün adaletine hasrettir."


Doğu Türkistan’da yaşanan dramı da es geçmeyen Sinan Ateş, "Soydaşlarımız kamplarda esir alınmakta ve evlerinin önünde Çinli bekçiler dikilmektedir. Dünya Doğu Türkistan’a neden kör ve sağırdır? Türk oldukları için. ‘Ülkücü kin tutmaz, ancak milli kini asla unutmaz.’ Milli kini mazlumsuz bir dünya için diri tutacağız" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 08:33
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