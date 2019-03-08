Ülkü ocakları başkanlığı kadınların Kadınlar Gününü kutladı Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.

Adıyaman Valiliği yan tarafında yoldan geçen kadınların kadınlar gününü kutlayan Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı yönetimi kadınlara karanfil takdiminde de bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde oldukları söyleyen Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Taha Şahin, bütün kadınların Kadınlar Gününü kutladıklarını vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.