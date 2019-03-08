Ülkü ocakları başkanlığı kadınların Kadınlar Gününü kutladı
Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.08 Mart 2019 Cuma 17:58
Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil dağıttı.
Adıyaman Valiliği yan tarafında yoldan geçen kadınların kadınlar gününü kutlayan Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanlığı yönetimi kadınlara karanfil takdiminde de bulundu.
8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde oldukları söyleyen Ülkü Ocakları Adıyaman Şube Başkanı Taha Şahin, bütün kadınların Kadınlar Gününü kutladıklarını vurguladı.
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