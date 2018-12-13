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Ülkü Ocakları Başkanı kim olacak? Olcay Kılavuz'un yerine kim gelecek?

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz’un MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alındığı öğrenildi. Peki Ülkü Ocakları yeni başkanı kim olacak? Olcay Kılavuz’un yerine yeni ocak başkanı kim olacak?

13 Aralık 2018 Perşembe 11:44
Ülkü Ocakları Başkanı kim olacak? Olcay Kılavuz'un yerine kim gelecek?

Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz’un MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alındığı öğrenildi. Peki Ülkü Ocakları yeni başkanı kim olacak? Olcay Kılavuz’un yerine yeni ocak başkanı kim olacak?

Yeni Çağ gazetesinin iddiasına göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz’u görevden aldığı öğrenildi. Ülkü Ocakları’na bağlı teşkilatlara, "6 yıl dolduğu için rutin bir değişiklik olarak Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli beyin takdirleri ile 1 Ocak 2019 da Genel Başkanımız Olcay Kılavuz beyin ve biz Genel Merkez yöneticilerinin görev süresi tamamlanıyor. Genel Başkanımız Olcay Kılavuz Bey TBMM’de milletvekili olarak çalışmaya devam edecektir. Her şey için hakkınızı helal edin. 31 Aralık 2018’e kadar son sürat çalışmaya devam edeceğiz." Şeklinde mesaj gönderildiği yine Yeni Çağ’ın iddiasında yer aldı. 

Yeni ocak başkanı kim olacak?

Ülkü Ocakları’ndaki görevden alma sonrasında yeni genel başkanın kim olacağı konusu henüz netlik kazanmadı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:44
  1. Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz
  2. Ülkü Ocakları yeni başkanı kim olacak?
  3. Olcay Kılavuz’un yerine yeni ocak başkanı kim olacak?

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