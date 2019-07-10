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Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Darıcı: "Ülkü Ocakları denilince akla gelen sert algıyı kırmayı hedefliyoruz"

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı İlker Darıcı, Ülkü Ocakları’nın yaptığı faaliyetlerle anılmadığını ve halk tarafından yanlış bilindiğini belirterek Ülkü Ocakları denilince akla gelen sert algıyı kırmayı hedeflediklerini kaydetti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:36
Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Darıcı: "Ülkü Ocakları denilince akla gelen sert algıyı kırmayı hedefliyoruz"

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı İlker Darıcı, Ülkü Ocakları’nın yaptığı faaliyetlerle anılmadığını ve halk tarafından yanlış bilindiğini belirterek Ülkü Ocakları denilince akla gelen sert algıyı kırmayı hedeflediklerini kaydetti.


Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanlığı yetkilileri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Programda konuşan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı İlker Darıcı, Ülkü Ocakları’nın yaptığı ve yapacağı faaliyetlerden bahsederek gençlere yönelik birçok faaliyet ve programlarının olduğunu, gençleri terör örgütlerinden korumak adına çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı. Ülkü Ocakları’nın yaptığı faaliyetlerle anılmadığını ve halk tarafından yanlış bilindiğine değinen Darıcı, Ülkü Ocakları denilince akla gelen sert algıyı kırmayı hedeflediklerini kaydetti.


Öte yandan, ODTÜ’de yaşanan olaylar hakkında konuşan Darıcı, daha önceden de ODTÜ ormanlarında bulunan kavaklık alanda ağaç kesimi yapıldığının altını çizdi. ODTÜ’deki alanda bulunan ağaçların daha önceden aynı bölgede bataklık bulunmasından kaynaklı dikildiğini bildiren Darıcı, kavak ağaçlarının daha çok ticari amaçla kullanıldığını söyledi. Darıcı, ağaç kesiminde verilen tepkilerin, terör örgütü DHKP-C’nin Ankara sorumlusunun ODTÜ ormanlarında yakalandığında verilmediğini aktardı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:36
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