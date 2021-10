İnsanın maksadı üzüm yemek değil de bağcıyı dövmekse, ne bağ kalır nede bağcı...

Ülke yönetmek lider olmak farklı meziyetler farklı istidâtlar gerektirir.



Bir anne ve baba da aile içinde yöneticidir. Raiyyetinde evlatları var.



Bir daire başkanı bir genel müdür bir bakanda yönetici ve idarecidir. Raiyyetinde bulunan personelleri var…



Personelin rol modeli astlarıdır. Onlar nasıl yükseldiyse personelde aynı şekilde yükselmeyi zirveye çıkmayı amaçlayarak çalışmalar yapar…



Yani anlayacağımız, yönetmek bir sanattır herkeste bulunmayabilir

…

Ülke gündemini yıllardır takip ediyoruz. Her kesim bir şeyler yazıyor konuşuyor fakat hiç çözüm önerisi getiren var mı?



Yapıcı ülke yararına proje üreten yok denilecek kadar az.



Maalesef eleştiren tonlarca hatta muhalefet partisinden bir vekil diyor ki iktidar partisine “siz dünyanın en iyi en doğru işini de yapsanız biz sizleri alkışlayacak halimiz yok, milletin bize verdiği görev bu kardeşim” bunlar bizim seçmen bize sadece muhalif olduğumuz için oy veriyor mantığındalar.



Bunu da TBMM de milletin gözünün içine bakarak utanmadan söylüyor…



Peki tepki var mı? Kendi cenahından yok, sadece alkış tutuyorlar. Yanlış bir söylemi doğruymuş gibi kabul ediyorlar. Cehalet, bu olsa gerek…



Yıllardır muhalefet ne için iktidar olma çabasında değil?



Her seçimde çıkıyorlar, yeniliyorlar, büyük bir marifetmiş gibi buna da alkış tutuyorlar. Gülerim sizin aklınıza…



Yeni muhalefet partileri de çıktı meydana onlarda aynı yoldan ilerlemekteler.



Şimdi soralım millet olarak size biz nasıl güveneceğiz…



Ülkeyi yönetecek kadronuz var mı?



Yoksa göçü yola giderken mi düzeceksiniz?



Eğer böyle bir düşünceniz varsa avucunuzu yalarsınız, millet size güvenmiyor…



Belki yerelde devşirme adaylarla vitrini biraz düzeltip kandırmayla, algıyla, yalanlarla başarılı olamazsınız.



Taşıma suyla değirmen dönmez bunu iyi biliniz.



Tıpkı devşirme adaylarla aklı kirada, zihni farklı yol yürümek nereye kadar. Bu yapılan asla doğru değil.



Sizinkiler dünya çapındaki bir müsabakada devşirme sporcuyla madalya almaya benzer…



Ülke olarak tabandan gelen yerli ve milli bir sporcuyla alamadıktan sonra nereye kadar devşirme sporcuyla madalya almak…



Türkiye de 17 tane bakanlık var!



Adalet Bakanlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Savunma Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Tarım ve Orman Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı



Bu kadar bakanlık var sizlerin bünyenizde; bakanlık veya yardımcılığını yapacak proje üretecek ülkeye faydası olacak ekibiniz var mı?



Diye sorsak, aslında yok dediğinizi yahut oraları karıştırma dediğinizi duyar gibiyim…



Aslına bakılacak olursa da kadronuz yok. Ülkeyi yönetecek kadronuz dahi yokken ne demeye iktidara talip olmaya ve mevcut iktidarı yıkmaya uğraşıyorsunuz.



Terörle mücadele edecek bir milli savunma bakanınız var mı? Teröriste gerçekten “sen Batının beslemesi bir teröristsin” diyebilecek bir babayiğidiniz var mı?



Enerjiyi yönetecek iç işlerini ve dış ilişkileri aynı dengede yöneterek dik durabilecek kadronuz var mı?



Sonra biriniz çıkar ben başbakan olacağım der… Başbakanlık mı kaldı, ülkesinden bihaberler…



Henüz daha kendi içinizde koltuk savaşı yaparsınız, en sonunda da konuya gerçekten fransız bir adayla çıkarsınız…



İktidar partisinden ayrılanlar henüz teşkilatlarını tam olarak zaten kurmuş değiller çoğu, kâğıt üzerinde tabela partisi olma yolundalar…



Geçmişte kendini lider ve siyasetçi zannedip parti kuranları dış lobiler belli bir yere kadar finanse ettiler baktılar olmuyor desteği veren dış komite elini çekiyor, bu zevatlar da tabela partisine dönüşüp silinip gittiler…



İstikrar bozulunca, milletin cebi yanınca, ülke; 10 bilemedin 20 yıl geriye gidince siz bayram mı edeceksiniz?



Unutmayın her dem söyleriz yazılarımızda bizim gidecek başka bir ülkemiz yok.



Elimizde tek bir Türkiye var, ona sahip çıkalım…



Kadrosuzların peşini bırakın, eğer iktidar hata yapıyorsa hatasını dostça söyleyelim hep birlikte düzeltelim…



Dostlar bizim başka bir yere gitme gibi lüksümüz yok ülkeye sahip çıkıyoruz… Vesselâm…