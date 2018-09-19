Ülkeyi yerle bir eden ABD'nin temsilcisi: Suriye'nin inşası için 5 kuruş vermeyeceğiz

BM Güvenlik Konseyinde konuşan ve ülkesinin Konseyde Eylül ayı dönem başkanı olması nedeniyle oturumu yöneten ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib mutabakatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Jeffrey, "Tüm taraflara kalıcı bir ateşkes sağlamak ve Cenevre sürecini başlatmak için derhal harekete geçmeleri çağrısı yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'ya yönelik eleştiriler de yönelten Jeffrey, Rusya'nın askeri operasyonlardan sonra her şeyin eski haline döneceğine inandığını ve bu nedenle de rejimin tanınmasını, ülkenin yeniden inşası için para ve mültecilere ev sahipliği yapan Suriye'nin komşusu ülkelerden güvenlik garantileri olmadan mültecileri geri göndermelerini istediğini belirtti.

Suriye'de rejimin 7 yıl boyunca işlediği suçların hiçbir uygar devlet tarafından kabul görmeyeceğini kaydeden James Jeffey, "Suriye'nin inşası için kesinlikle yardım almayacaklar, özellikle de bizden." dedi.