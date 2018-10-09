İngiliz istihbaratından Putin'e suçlama: Libya'yı yeni Suriye yapmak istiyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'e bir rapor sunan İngiliz istihbarat kurumlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Libya'yı 'yeni Suriye' yapmak istemekle suçladığı belirtildi. The Sun gazetesinin haberine göre, İngiliz istihbarat şefleri, May'le yaptığı toplantıda Putin'in Libya'yı yeni Suriye haline getirmek istediğini ve Moskova'nın ana amacının Avrupa'ya uzanan ana kayıtdışı göçmen rotası üzerinde kontrolü ele geçirmek olduğunu iddia etti.

"Moskova, Hafter'i destekliyor"

Rus askeri istihbaratı GRU'dan onlarca yetkilinin ve ona bağlı özel birlik Spetsnaz'ın iletişim kanalı kurulması ve bu konuda eğitim verilmesi için Libya'nın doğusunda bulunduğunu iddia eden The Sun, Moskova yönetiminin ülkenin doğusunu kontrol altında tutan Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki General Halife Hafter'i desteklediğini ve Hafter'in birliklerini ağır silahlarla donattığını ileri sürdü.

'Kalibr füzeleri ve S-300'ler konuşlandırıldı"

"Sahil kenti Tobruk ve Bingazi'de, bu kentlerde ileri karakolları bulunan Rus özel askeri şirketi Wagner Group görüntüsü altında iki Rus askeri üssü bulunuyor" diye devam eden gazete, Kalibr gemisavar füzeleriyle S-300 hava savunma sistemlerinin Libya'ya konuşlandırıldığı iddiasına da yer verdi.

"Yeni göç dalgası başlayabilir"

The Sun'a konuşan İngiliz hükümetinden üst düzey bir kaynak, "Eğer Moskova, Libya'nın kıyı hattında kontrolü ele geçirirse bu, Akdeniz üzerinden yeni bir göç dalgasına yol açabilir" dedi. Kaynak, "Putin'in Libya'da yaptıkları, Suriye ve Kırım'da uyguladığı taktiğe tamamen uyuyor. Kontrol edilemeyen bir alan görüyor ve bunu Batı'ya azami derecede nüfuz etmek için kullanıyor. İşin doğrusu biz hem Libya'dan bir petrol şokuna hem de mülteci akışına karşı çok savunmasızız" ifadelerini kullandı.