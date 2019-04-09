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İngiltere'de “çocuk katiller” tırmanışta

Her tür ahlaksızlık ve bozukluğa sahne olan Batı’nın en önde gelen ülkelerinden İngiltere’nin yaşadığı sıkıntılardan birisinin de “çocuk katiller” olduğu ortaya çıktı. Son araştırmaya göre 17 yaş altında cinayet işleyenlerin sayısı adeta fırlayışa geçmiş halde.

09 Nisan 2019 Salı 16:11
İngiltere'de “çocuk katiller” tırmanışta

 yeniakit.com.tr  Memleketimizde de yükselen ahlaksızlık, fikrî bozukluk, fikirsizlik ve hemen her değeri “zevk”e kurban eden idraksiz eğlence-perestliğin teşvik ve tahrik edici mekânı olan Batı’da envai çeşit suç ve sorunlar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bunun son ortaya çıkan bir örneği ise İngiliz The Sun gazetesinin çocuk katiller üzerine yaptığı neşirde görüldü.

Bir yılda %50’lik artış

2018 yılını mercek altına alan araştırmaya göre, 1 Ocak ile 30 Eylül 2018 arasında 17 yaş altında 80 çocuk cinayetle suçlandı. Tam bir yılı bile kapsamayan araştırma, bir önceki yıla nazaran bu sayıda %13’lük ciddi bir artışı tespit ediyor. 2018 için nihai sayısının ise 107 olabileceği tahmin edilen haberde, şayet bu tespit doğru ise artışın %50’lik bir orana varmış olacağı ifade edildi.

Başkent Londra bıçaklı genç saldırganlara çare bulamıyor

Bilhassa Londra’da yaşanan bıçaklı ve saldırı ve cinayetlerin ciddi sayılara ulaşması ülkenin uzun süreden beri gündemini teşkil edip Londra belediye başkanı Sadiq Khan’a yöneltilen tenkitler içerisinde yer alıyor. Nitekim bu araştırmada da hadiselerin 31 tanesinin Kuzey Londra’da olduğu kaydedilmekte.

Ortaya çıkan ve yükseldiği görülen veriler üzerine Başbakan Theresa May, polislere daha fazla güç vermekle şiddet suçunun çözülemeyeceğini açıklayarak tartışmalara dair görüşünü beyan etti.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 16:11
  1. İngiltere
  2. çocuk katil
  3. Theresa May
  4. Londra

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