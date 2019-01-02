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Mali'de Fulaniler kabilesine düzenlenen saldırıda 37 kişi öldü!

Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu görünümündeki kişilerin saldırdığı Fulani kabilesinden 37 kişi öldü.

02 Ocak 2019 Çarşamba 07:52
Mali'de Fulaniler kabilesine düzenlenen saldırıda 37 kişi öldü!

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Dozos avcı grubu görünümlü kişiler, Bankass kentine bağlı Koulogon köyüne silahla saldırdı. 

Fulani kabilesi üyelerinin yaşadığı köye motosikletlerle gelen saldırganların etrafa ateş açması sonucu aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 37 kişi yaşamını yitirdi. 

Köy muhtarının aldığı tehditler nedeniyle, 22-31 Aralık tarihlerinde köyde asker bulunduğu öğrenildi.

İlk saldırı değil

Ağırlıklı olarak Mali'nin orta bölgelerinde yaşayan ve çoğunluğu çoban olan Fulaniler, son yıllarda bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle çeşitli saldırılara maruz kalıyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 07:52
  1. mali
  2. Fulani kabilesi
  3. saldırı

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