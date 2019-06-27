Ülkeyi sarsan nükleer sızıntıyı duyurdular! Tahliye işlemi başladı
İskoçya'daki bir nükleer santralde radyoaktif sızıntı tespit edildiği ve çalışanların tahliye edildiği bildirildi.
27 Haziran 2019 Perşembe 17:21
İngiliz medyası, İskoçya'daki bir nükleer santralde radyoaktif sızıntı tespit edildiğini ve çalışanların tahliye edildiğini duyurdu.
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