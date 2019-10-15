Meksika'da polise pusu kuruldu: 14 kişi öldü
Meksika'nın batısında, silahlı bir grup tarafından pusuya düşürülen 14 polis memuru öldürüldü.15 Ekim 2019 Salı 11:47
Meksika'nın batı kesiminde yer alan Michoacan eyaletinin Aguililla şehrinde silahlı bir grup, polis güçlerini pusuya düşürdü.
Pusuya düşürülen polis güçlerinden 14 kişi saldırıda öldürüldü.
Mepanews'teki habere göre, sorumluların yakalanması için operasyon başlatıldı.
Michoacan eyaletinin birçok organize suç örgütüne ve uyuşturucu karteline ev sahipliği yaptığı biliniyor.
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