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"Ülkeyi bölmeye çalışanlara cevabı 31 Mart'ta vereceksiniz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'de Mezitli ilçesinde seçim iletişim merkezinin açılışında konuştu.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:06
"Ülkeyi bölmeye çalışanlara cevabı 31 Mart'ta vereceksiniz"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Türkiye üzerinde hesap üstüne hesap yapmaya çalışanlar oldu. Hem içeride hem dışarı da oldu ama bunlara karşı sizler dimdik ayakta durdunuz, 31 Mart günü de dimdik ayakta duracaksınız. Sizler bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, felakete sürüklemeye çalışanlara en güzel cevabı 31 Mart akşamı vereceksiniz." dedi.

Elvan, Mersin'de Mezitli ilçesinde seçim iletişim merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı olarak ülkenin geleceği, devlet, millet, ay yıldızlı al bayrak için bir tarafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önderliğinde yola çıktıklarını söyledi.

Bu yolun kutlu bir yol, bereketli, huzura giden, Türkiye'nin daha da güçlenmesini sağlayacak bir yol olduğunu aktaran Elvan, "Türkiye üzerinde hesap üstüne hesap yapmaya çalışanlar oldu. Hem içeride hem dışarı da oldu ama bunlara karşı sizler dimdik ayakta durdunuz, 31 Mart günü de dimdik ayakta duracaksınız. Sizler bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya, felakete sürüklemeye çalışanlara en güzel cevabı 31 Mart akşamı vereceksiniz." ifadesini kullandı.

Birlik, beraberlik, kardeşlikten yana olduklarını aktaran Elvan, siyasi görüşü, düşüncesi, yaklaşımı ne olursa olsun hizmet isteyen herkesi Cumhur İttifakı'yla hareket etmeye davet etti.

- "Nerede sizin şeffaflığınız, açıklığınız?"

Daha sonra Yenice ilçesindeki seçim bürosu açılışına da katılan Elvan, her şeylerinin açık ve net olduğunu söyledi. Bazılarının kapalı kapılar ardında hesaplar yaptığını dile getiren Elvan, şöyle konuştu:

"Hani şeffaflıktan, açıklıktan, her şeyi halkla paylaşmaktan yanaydınız. Nerede sizin şeffaflığınız, açıklığınız? Bir tarafta diyeceksiniz ki 'Ben şununla ittifak yapmıyorum.' ama ortak meclis üyesi listesi oluşturacaksınız. Çıkın açıkça ifade edin. Deyin ki bizde böyle bir ittifak yaptık. İttifakla yola çıktık deyin. Neden demiyorsunuz? Çünkü parti içinde bu ittifaktan rahatsız olanlar var. Onları hoş tutma eğilimi var. Açık ve net şekilde tabloyu ortaya koyun."

Elvan, etnik yapısı ne olursa olsun herkese hizmet etmeye, eşit muamele etmeye, vatandaşlara eşit davranmaya hazır olduklarını kaydetti.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 17:06
  1. Mersin
  2. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan

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