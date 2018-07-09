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Ülkeyi beş yıllığına yönetecek yeni kabine listesi büyük beğeni topladı

Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi için sandık başına giderek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı % 52,6 ile seçmesinin ardından en çok merak edilenyeni kabinede kimlerin olacağı, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk bakanlar kurulu kabinesi ile Erdoğan’ın yeni kabine listesindeki isimler son dakika açıklandı

09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:41
Ülkeyi beş yıllığına yönetecek yeni kabine listesi büyük beğeni topladı

 Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi için sandık başına giderek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı % 52,6 ile seçmesinin ardından en çok merak edilen  yeni kabinede kimlerin olacağı, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk bakanlar kurulu kabinesi ile Erdoğan’ın yeni kabine listesindeki isimler son dakika açıklandı

Türkiye 24 Haziran 2018 Pazar günü yeni sistem olan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 57 milyon seçmenin oyunu kullandığı 24 Haziran seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, % 52.6, CHP’nin adayı Muharrem İnce  % 30.64, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener % 7.29, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş % 8.4, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise  % 0.89 oy oranına sahip olmuştu. Sandık başına giden seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk turda seçerek, Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. 27. Dönem milletvekillerinin yemin etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16:00’da Meclis’te yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın ilk işi yeni hükümet sisteminin kabinesini yeni Bakanlar Kurulu üyelerini seçmek olacak. Erdoğan, ülkeyi beş yıllığına yönetecek olan yeni kabineyi yani Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcıları:

Fuat Oktay

Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar

Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak

Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:41
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