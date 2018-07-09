Ülkeyi beş yıllığına yönetecek yeni kabine listesi büyük beğeni topladı
Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi için sandık başına giderek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı % 52,6 ile seçmesinin ardından en çok merak edilenyeni kabinede kimlerin olacağı, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk bakanlar kurulu kabinesi ile Erdoğan’ın yeni kabine listesindeki isimler son dakika açıklandı09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:41
Türkiye 24 Haziran’da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi için sandık başına giderek yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı % 52,6 ile seçmesinin ardından en çok merak edilen yeni kabinede kimlerin olacağı, Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk bakanlar kurulu kabinesi ile Erdoğan’ın yeni kabine listesindeki isimler son dakika açıklandı
Türkiye 24 Haziran 2018 Pazar günü yeni sistem olan Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Yaklaşık 57 milyon seçmenin oyunu kullandığı 24 Haziran seçimlerinde, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan, % 52.6, CHP’nin adayı Muharrem İnce % 30.64, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener % 7.29, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş % 8.4, Saadet Partisi’nin adayı Temel Karamollaoğlu ise % 0.89 oy oranına sahip olmuştu. Sandık başına giden seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilk turda seçerek, Erdoğan yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. 27. Dönem milletvekillerinin yemin etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 16:00’da Meclis’te yemin etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin etmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi resmen başlamış oldu. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ın ilk işi yeni hükümet sisteminin kabinesini yeni Bakanlar Kurulu üyelerini seçmek olacak. Erdoğan, ülkeyi beş yıllığına yönetecek olan yeni kabineyi yani Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcıları:
Fuat Oktay
Adalet Bakanlığı: Abdülhamit Gül
Dışişleri Bakanlığı: Mevlüt Çavuşoğlu
İçişleri Bakanlığı: Süleyman Soylu
Milli Savunma Bakanlığı: Hulisi Akar
Milli Eğitim Bakanlığı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Fatih Dönmez
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Mehmet Cahit Turan
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: Murat Kurum
Tarım ve Orman Bakanlığı: Bekir Pakdemirli
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Ersoy
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı: Zehra Zümrüt Selçuk
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Berat Albayrak
Ticaret Bakanlığı: Ruhsar Pekcan
Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı: Mustafa Varank
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