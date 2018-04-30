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Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! 21 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybetti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 09:39
Ülkeyi ayağa kaldıran saldırı! 21 kişi öldü

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı Kabil'in Şaş Darak bölgesinde patlattığını belirtti.

İkinci saldırının, görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında yaşandığını ifade eden Daniş, ölü ve yaralı sayısının henüz netleşmediğini söyledi.

 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh da iki saldırıda ilk belirlemelere göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırılarda 27 kişinin yaralandığını dile getiren Mecruh, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Mecruh, ölü ve yaralıların arasında gazetecilerin de bulunduğunu aktardı.

Görgü tanıkları, gazeteci görünümlü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı, gazetecilerin arasında patlattığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 09:39
  1. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş
  2. Afganistan
  3. Kabil

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