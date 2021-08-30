Ülkeyi aşı sevdalıları ve aşı temkinlileri diye ikiye ayırmayalım

Uzun bir karantina döneminden sonra nihayet hayatımızda bir aşı olgusu var.

Aşıların, korona hastalığının yayılmasını azalttığı ve hastalığa yakalanma oranını düşürdüğü kesin olarak ispatlanırsa ve uzun vadeli deney ve deneklerde yapılan çalışmalarla sorun olmadığı tespit edilirse, gen bazında da yıllar sonra dahi herhangi bir problem olmayacağı garanti edilirse, elbette ki kimse aşılara karşı durmaz. Ancak aşı onam formu denen uyduruk bir fotokopi parçasında yazanlar oldukça dikkat çekici. Bu aşının uzun süreli etkilerinin ve verimliliğinin şu an bilinmediği yine aşının henüz bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceği, ürünün salgın koşulları altında tamamen kişinin kendi istemesi halinde kişiye uygulanacağı bilinmelidir. Bu sebeple üretimine ait hataların haricinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacağını beyan etmektedir. Maalesef, virgülüne bile dokunmağım sorun bu sözleşmede başlıyor. Siz insanlara aşı yapmak zorunlu değil ve kendi isteğinizle yapıyorsunuz diye imza attırırken, sınavlara girecek üniversite öğrencilerinden, okulda çalışanlara kadar herkese dolaylı zorunlu yapıyorsunuz. Ya iki doz aşı yaptıracaksın ya da haftada iki kez PCR testi. Bu iyi polis kötü polis oyunlarını kim yer artık bilmiyorum ama bakanlık aşı zorunluluğu yok derken, kurumlar memurlara, üniversiteler ve orta eğitimde öğrenciler veya velilere dolaylı yoldan kendi zorunluluğunu getirmiş durumda.

Daha düne kadar Çernobil sonrasında çaylar elde kalmasın diye afiyetle radyasyonlu çayı kameralar karşısında içmemişler miydi? Düne kadar o uzmanlarımız, televizyon şovmeni profesörlerimiz, tereyağını, yumurtayı dahası zeytinyağını yasaklamamışlar mıydı? “Zeytinyağı yiyemem aman” şarkısı, margarin satışlarını arttırmak için dönemin kurnazları tarafından yaptırılmamış mıydı? 1960’lara kadar spor yapmanın ömrü kısalttığına inanıldığını duymamış mıydınız? 10.000 adım efsanesinin bir reklam kampanyasından doğduğunu!.. Düne kadar, aman kırmızı et yemeyin diyenler, insanların B12 eksikliğinden dolayı yaşadığı sıkıntılardan sonra şimdi ne yapıyorlar acaba? Düne kadar bir covid-19 tedavi ilacı olarak uygulanan ve Türkiye’de de milyonlarca hastaya verilen Hidroksiklorin ilacı aşırı yan etkilerinden ve hastalığa faydası olmadığından dolayı kaldırılmadı mı? Düne kadar anlamsız ve enteresan bir şekilde, Çin’li Sinovac aşısının gönüllü denekleri olmadık mı? 15.000 insanımızı gönüllü denek olmaya teşvik etmediler mi? Çin aşısı klasik aşı tekniği ile imal edilen aşıdır, öteki aşılar mRNA bazlı aşılardır, uzun vadeli sonuçlarını bilmiyoruz, diyen bilim kurulu üyeleri şimdi nerede?

Dahası şimdi ne oldu da, Sinovac yerine yüzümüzü mRNA Biontech’e döndük? Avrupa kabul etmiyor diye mi? Yoksa Sinovac aşısının koruyuculuk oranı çok mu abartıldı? Bilim insanları size yıllarca yumurta, et, bal, tereyağı yedirmediği zaman, sadece televizyonlara çıkıp sırıtarak “yanılmışız” derler. Üstüne de size akıl verirler “işte bilim böyle bir şey. Yeni bilgiler geldikçe güncellenir” diye.

Peki ya ilaçta ve gıdalarda yanıldığınız gibi aşıda da yanılıyorsanız?

Bill Gates ve onun vakfının veya küreselcilerin bazı çirkin nüfus seyreltme planları ve kendi beyanları akabinde bunlar üzerine kurulan komplo teorilerinden bahsetmiyorum bile.

Devletleri ve bizim hükümeti de elbette ki anlıyorum. Korona döneminde çok çaresiz kaldılar ve ekonomiler çökmeye başladı, halk fakirleşti ve bunun faturası da yöneticilere kesiliyor.

Bu dönemde aşı temkinlileri aşağılandılar, hor görüldüler, kendileriyle alay edildi. Cahil cühela yerine konuldular. Hastalığı üreten ve yayan zevat, aşı temkinlileri ilan edildi.

Psikologlar bile çıkıp akılları sıra bunlara kız bile verilmesin, resmi dairelere girmesinler, dedi. Ya aşı olacaksınız ya da haftada iki kez PCR testi yaptıracaksınız. Sanki PCR testi sonuçları çok güvenilirmiş gibi. Sürekli gördüğümüz durum şu, bir yerde negatif çıkan, başka yerde pozitif çıkabiliyor ve pozitif çıkan ise farklı bir yerde negatif çıkabiliyor. Böyle ikircikli ve cihaz döngü sayısına pozitif hasta sayısını değiştiren bir cihaza nasıl güvenip, nasıl halka dolaylı zorlama yaparsınız?

Aşı olanlar aşıyı kendileri için olmadılar mı, kendilerini korumak ve hastalandıkları zaman, hastalığı rahat atlatabilmek için. Kendini korumaya aldıysan, milletten ne istiyorsun. Yok efendim, neymiş aşı olmayanlar hastalığı yayıyormuş.

Maalesef, aşı olan kişiler vücuduna virüs veya virüs RNA’sı aldığı için süper bulaştırıcı oldukları bilinmiyor mu? Ayrıca sistem, 65 yaş üstü insanları gözden çıkarılmış denek olarak kullanmadılar mı?

Aşıların, hastalık yayılmasını engellemediği ancak hasta olanların hafif atlatabileceği çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Ancak devletin “dolaylı zorunlu aşı” uygulamasından bir an önce vazgeçmesi gerek. İnsanlara, onların düşüncelerine ve söylemlerine saygı duyulmalı. Ayrıca açık havada maske kullanım zorunluluğu derhal kaldırılmalı.

Ülkeyi aşı sevdalıları ve aşı temkinlileri diye ikiye ayırmak yerine, hoşgörü ile bu durumu çözebilmeliydik.

Bu aşı daha lezzetli, şu daha iyi, bu en iyisi demek yerine aşı ile ilgili ciddi ve güvenilir, üzerinde oynanmamış verilerle halka bilgi verip, sonra da fikirlerine ve tercihlerine saygı duymak daha doğru olmaz mıydı?